Extinguieron el incendio de campos que se había declarado el sábado en cercanías de Puerto Madryn

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El incendio de campos que se había declarado el sábado en la zona conocida como "Parque Ecológico El Doradillo", en Puerto Madryn, fue extinguido esta madrugada, informó el segundo jefe de los bomberos voluntarios de esa ciudad chubutense, Ricardo Saavedra.



El siniestro se descontroló provocando daños -en algunos casos totales- en 16 viviendas ubicadas dentro de un predio de más de 15 hectáreas.



"Está todo apagado, no se ve actividad, pero seguiremos muy atentos, con guardias permanentes para asegurarnos que no existan inconvenientes", dijo Saavedra.



Los bomberos voluntarios de Puerto Madryn solicitaron hoy a las autoridades municipales y de áreas protegidas que se mantenga cerrada la zona costera conocida como "El Doradillo" al menos por unos días hasta asegurarse que la actividad del fuego cesó totalmente.



Según Saavedra, "en incendios tan activos como estos quedan las raíces ardiendo y con muy poco se puede comenzar el incendio si toma fuego algún coirón", especie propia de la zona muy combustible en esta época del año debido a la sequía.



El incendio había ingresado en una etapa crítica ayer, lo que obligó al pedido de evacuación de todos los residentes del barrio "ecológico El Doradillo, Etapa 1".



Las llamas afectaron a cerca de 20 lotes, algunos con viviendas en construcción y otras que estaban habitadas y quedaron reducidas a escombros por el paso del fuego, aunque no se reportaron daños personales.