Facebook eliminará los videos manipulados para distorsionar la realidad conocidos como "deepfake"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Facebook comenzará hoy a eliminar de la plataforma contenidos que hayan sido manipulados a través de técnicas de "aprendizaje profundo" con el objetivo de crear videos que distorsionan la realidad y engañar a terceras personas, conocidos como "deepfakes", según anunció la empresa como parte de sus nuevas políticas de control.



La red social precisó que removerá ese tipo de contenido, por una parte si fue "editado o sintetizado, más allá de ajustes para mejorar su claridad o calidad, de manera que no son aparentes para una persona común y que podrían llevar a pensar que alguien dijo palabras que en realidad no pronunció".



Por otro lado, eliminará contenidos que hayan sido "producto de la inteligencia artificial o del aprendizaje automático que combina, reemplaza o superpone contenido en un video, haciendo que parezca auténtico".



No obstante, la red social aclaró que no aplicará esta política en contenidos como la parodia o la sátira, o videos que fueron editados para omitir palabras o cambiar el orden de las mismas.



Asimismo recordó que cualquier audio, foto o video, ya sea un deepfake o no, será eliminado de Facebook si viola sus "Normas Comunitarias, incluyendo desnudos, violencia gráfica, contenido que procura suprimir votos y discurso de odio".