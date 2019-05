Facebook y Google se suman a un compromiso contra las fake news

La Cámara Nacional electoral logró firmar un "Compromiso ético digital" para combatir las noticias falsas durante las elecciones presidenciales entre los referentes de los partidos políticos, medios de comunicación y los motores de búsqueda como Google y Facebook.

Lo subscribieron los apoderados del PJ, el PRO, Nuevo Encuentro, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento al Socialismo, Kolina y la Coalición Cívica. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Asociación de Periodismo Digital (APD), que exigieron combatir las fake news en un reciente congreso realizado en la Cámara de Diputados. Se agregaron al final Twitter y WhatsApp.

El texto redactado por los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via compromete a "promover, en el campo de nuestras respectivas actividades, la honestidad del debate democrático en las próximas elecciones nacionales, de modo de contribuir a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales".

Y reconoce "la complejidad y la tensión que puede existir durante el proceso electoral con la difusión o proliferación de información inexacta o noticias falsas, y acuerdan, dentro del marco de sus posibilidades y herramientas, colaborar con las autoridades competentes en este proceso respetando los valores democráticos y la libertad de expresión".

El acto fue presenciado por el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, participó el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y muchos legisladores, como el senador de Cambiemos Federico Pinedo y los diputados de esa fuerza Pablo Tonelli, Karina Banfi y Silvia Lospennato.

Los camaristas y sus secretarios iniciarán una negociación con cada empresa para sumar herramientas que permitan detectar noticias falsas y, sobre todo, concientizar a la ciudadanía de su existencia.

Esperan para fin de mes la visita de Ben Supple, directivo de WhatsApp, que hasta hace un mes se negaba a develar sus secretos porque ser "sólo un servicio de mensajería".

Twitter se hizo desear, pero finalmente aceptó firmar a distancia a través de Colin Crowell y nombró como testigo a Gonzalo Navarro, directivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), que agrupa a otros gigantes como Amazon, Google, Mercado Libre y Despegar.

Facebook, por su parte, informará quien pagó publicidad y cuánto gastó, aunque no garantizó ser muy preciso por las cifras por tratarse de subastas virtuales. Garantizó que no venderá publicidad electoral a no residentes en el país.

Google prometió negar avisos de candidatos fuera del período de campaña, pero en la Cámara saben que es sólo un primer paso, porque las plataformas utilizan sistemas de auto gestión.

La predisposición de las empresas se debe además a que esta mañana se promulgó la ley de financiamiento de los partidos políticos, que en su artículo 19 faculta a la Cámara a crear un registro de cuentas oficiales de los candidatos.

Deberán registrar sus cuentas en redes sociales, sitios de internet y otros canales digitales de comunicación, certificados por los apoderados de las listas. Cualquier otra cuenta con esa identidad, será falsa y las plataformas deberán anularla o hacerse cargo del daño que provoquen.

El primer considerando del convenio recuerda que el artículo 1 de la Constitución "supone la pluralidad de opiniones y la libertad para manifestarlas", derecho que no siempre está garantizado en las redes sociales.