Facundo Arce e Ignacio Perrín combaten en pelea revancha por el título Fedebol pluma

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El bonaerense Facundo Arce y el ex olímpico porteño Ignacio Perrín combatirán esta noche en pelea revancha por el título Fedebol pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se encuentra vacante, en la Federación Argentina de Box en la ciudad de Buenos Aires.



La cartelera comenzará en la sede de Castro Barros 75 a las 19.30 y contará con televisación en directo a través de la señal de cable TyC Sports a partir de las 22.



Arce ostenta un palmarés de 10 victorias (4 ko), 2 empates y 2 derrotas, en tanto Perrín tiene una foja de 6 triunfos (1 ko), 1 empate y 2 contrastes.



En el semifondo, el ex campeón sudamericano y latino Martín Coggi (36-3-9/ 1 sin decisión y 18 ko) se enfrentará al también ex monarca sudamericano y latino Sergio Gil (19-2-13/ 13 ko), en un enfrentamiento enmarcado en la división de los superligeros a seis rounds.