Facundo Della Motta finalizó 27° en Rafaela

Final de la 11ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Rafaela, que comenzó muy complicada para Facundo Della Motta, con un puesto 43º en Clasificación, pero que hoy pudo remontar varias posiciones entre la serie y la carrera final, para ver la bandera a cuadros en la posición 27º.

Jornada de sábado en el TC, para las series y finales debido a las Paso que se realizarán mañana domingo en nuestro país y que obligó a adelantar los horarios de esta fecha, con un puesto 15º de largada en la serie 1 que finalmente pudo cerrar en el 12º puesto. Ganar tres lugares en la serie y ser el más rápido entre los 11 primeros de las tres series, le valió a Facundo largar la final desde el puesto 34º. En el trámite de las 20 vueltas de la carrera final, el piloto sanjuanino del Torino #27 pudo ganar algunos puestos por sobrepaso y otros por abandonos ya que las roturas de motor y caja fueron corrientes en un circuito tan veloz y exigente como Rafaela. Por suerte, a pesar del mal viernes de ayer, el auto fue confiable y finalizó la competencia en el 27º puesto.

“El resumen de hoy es positivo por el lado de terminar la carrera en el Puesto 27 después de largar 34º, pero preocupado junto al equipo por el funcionamiento general del auto. Lamentablemente no pudimos ser rápidos durante todo el fin de semana y eso preocupa dado que no encontramos nada fuera de lugar y que pueda ser la causa de lo que el auto no anda”, comentó Facundo al terminar la competencia y reconociendo que el Torino tiene un déficit de potencia importante y que en un trazado tan veloz como Rafaela, esa falencia se potenció sensiblemente. La carrera fue ganada por José Manuel Urcera (Chevrolet), escoltado por Nicolás Bonelli (Ford) y en 3º lugar Christian Ledesma (Chevrolet).

Con este resultado se suman algunos puntos pero no se mejoran posiciones en el campeonato y habrá que esperar hasta la próxima fecha para seguir buscando el resultado esperado. Facundo, que estará presente en la próxima fecha muy cerca de su San Juan natal, ya que el 2 y 3 de Octubre, el Rosendo Hernández en San Luis será escenario de la 12º fecha de la presente temporada de Turismo Carretera.