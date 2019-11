Falcioni: "El clásico con Lanús hay que jugarlo a muerte para darle una alegría a la gente"

El DT de Banfield, Julio Falcioni, aseguró que el clásico ante Lanús del próximo sábado lo jugarán "a muerte para darle una alegría a la gente", luego del empate 3 a 3 ante Unión de Santa Fe por la fecha 11 de la Superliga de Primera División de fútbol.



"Desde el martes vamos a pensar en Lanús y hay que jugarlo a muerte porque los clásicos son especiales. Por más que uno venga mejor que el otro, queremos darle una alegría a la gente de Banfield que tanto nos apoya", señaló Falcioni en rueda de prensa.



Falcioni opinó que el partido ante Unión fue "raro" porque se alternaron la ventaja en el marcador. "No sé si es justo el empate. Lo empezamos ganando, Unión se recuperó, y con mucho empuje y un poco de fútbol logramos el empate, pero tenemos que trabajar para mejorar", agregó el ex DT de Boca e Independiente.



El entrenador de Banfield también explicó el ingresó del volante Israel Damonte, en lugar del lesionado Jonás Gutiérrez, quien fue reemplazado en el segundo tiempo por el uruguayo Junior Arias.



"Tuve que tomar una decisión que no me gusta. Para mantener la ventaja, elegí a Damonte y después puse a Arias porque necesitábamos alguien más de ataque. Le pedí disculpas a Israel porque era lo que correspondía", indicó Falcioni.



Banfield, que pelea por mantenerse en la primera división del fútbol argentino, empató con Unión de Santa Fe por 3 a 3 en el Florencio Sola y en la próxima fecha será visitante ante Lanús en el clásico del sur.