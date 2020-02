Falcioni: "River tiene al mejor equipo y al mejor técnico del fútbol argentino"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El técnico de Banfield, Julio César Falcioni, ponderó a su próximo rival en la Superliga, al sostener que "River tiene al mejor equipo y al mejor técnico del fútbol argentino".



"Sin margen de dudas, River tiene al mejor equipo del fútbol argentino, por rendimiento, por el potencial de sus jugadores, por algo está puntero y por eso será un adversario muy dificil para nosotros", resaltó Falcioni en rueda de prensa ofrecida hoy en el predio de Luis Guillón, tras el entrenamiento matutino.



"No solo eso si no que, también, cuenta con el mejor cuerpo técnico de nuestro fútbol, muy inteligente, muy capaz, de lo que ya ha dado muestras suficientes", destacó el entrenador en referencia a su colega Marcelo Gallardo y sus colaboradores.



Luego, pasó a valorar lo de Banfield al indicar que "el plantel ha sumado confianza con los últimos resultados, llevamos nueve partidos sin perder (4 ganados y 5 igualados) y con un funcionamiento que ha ido de menor a mayor", dijo el ex DT de Vélez y Boca, entre otros.



Sobre las chances que tendría el "Taladro" de imponerse en el Monumental, el domingo próximo, "Pelusa" Falcioni dijo que con su cuerpo técnico estuvieron viendo los videos de los partidos que River perdió de local con Talleres, Vélez, Rosario Central y San Lorenzo, "a los que igual los cagaron a pelotazos" dijo entre sonrisas.



"Por ahí dicen que le voy a cruzar un micro para pararlo, pero corro el riesgo que se rompa el motor o nos pinchen las cubiertas", dijo entre sonrisas.



Falcioni valoró "lo que propone el adversario, con los laterales que se adelantan y los volantes que llegan al gol. Su entrenador (Marcelo Gallardo) con inteligencia sabe variar de tácticas y planteos sobre la marcha, por eso nosotros preparamos nuestro trabajo con distintas variantes para contrarrestarlo y hacer el juego que más nos convenga".



El DT aseguró que esta noche por primera vez concentrará el centro delantero Daniel Osvaldo desde que se integró al plantel, y luego de tres semanas de haberse desgarrado el soleo derecho, "aunque en el fin de semana veremos si ya está en las mejores condiciones para jugar".



Según allegados al plantel banfileño, el ex Boca, Huracán e Inter, entre otros, tendría una mínima posibilidad de ir al banco de suplentes.



Otro tanto pasaría con Agustín Urzi, una de las figuras del seleccionado argentino Sub 23, campeón del torneo Preolímpico jugado en Colombia, quien concentrará pero no sería titular, porque para esta ocasión Falcioni preferiría mantener a Nicolás Bertolo.



Sí estará en el primer equipo otro destacado Sub 23, el lateral izquierdo Claudio Bravo, quien regresará en reemplazo del juvenil Franco Quinteros. Otro que volverá será el lateral derecho Luciano Gómez -cumplió la fecha de suspensión por cinco amonestacines- en lugar de Emanuel Coronel.



La formación de Banfield, entonces, sería con Mauricio Arboleda; Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Bravo; Jorge Rodríguez y Nery Leyes; Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo y Bertolo o Urzi; Junior Arias.



Banfield visitará al puntero de la Superliga, River Plate, por la vigésima fecha de la Superliga, el domingo a las 19.40 en el estadio Monumental, con arbitraje de Fernando Rapallini.