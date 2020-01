Falleció la viuda del ex gobernador de Salta secuestrado y desaparecido Miguel Ragone

Clotilde Suárez, viuda del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone, que fue secuestrado y asesinado el 11 de marzo de 1976, murió hoy, a los 98 años, en la terapia intensiva de una clínica privada de la capital salteña, según anunciaron sus familiares a través de las redes sociales.



Se trata de la esposa de Miguel Ragone, el médico nacido el 25 de mayo de 1921, en Tucumán, que fue el último gobernador electo de Salta antes del golpe militar de 1976, y su gestión apenas duró un año y medio, debido a que el gobierno nacional de Isabel Martínez de Perón ordenó su intervención en 1974.



Tras su destitución, el ex gobernador del Partido Justicialista comenzó a trabajar en una clínica salteña, y el 11 de marzo de 1976, a las 8, cuando salía hacia su trabajo en su automóvil, fue secuestrado a metros de su casa, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, de la ciudad de Salta.



El vehículo del ex gobernador apareció horas después, en la localidad de Cerrillos, con rastros de sangre, pero el cuerpo de Ragone nunca apareció.



Por este hecho, ocurrido unos días antes de la iniciación del último golpe militar en el país, el Tribunal Oral Federal de Salta determinó en 2011 que Ragone fue asesinado en el mismo momento en que fue secuestrado.



Asimismo, el tribunal condenó a penas de prisión perpetua al coronel Carlos Mulhall, que en la ocasión era el jefe del Ejército de la provincia; al teniente coronel Miguel Gentil, quien era el jefe de Policía; y a Joaquín Guil, que era el jefe de Seguridad salteño.