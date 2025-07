Las familias de los barrios Malvinas Argentinas y Sutyagif, ubicados en Rawson, conviven con múltiples dificultades derivadas de la falta de infraestructura. Pozos negros colapsados, calles con baches y aguas servidas a cielo abierto forman parte de un escenario que los vecinos vienen denunciando desde hace años. Este medio habló con el municipio, pero desde Obras Sanitarias no hubo respuestas oficiales.

Durante un recorrido por el barrio Malvinas Argentinas, un residente que prefirió no identificarse detalló a DIARIO HUARPE los problemas recurrentes que enfrentan en el barrio: “Nuestro barrio tiene muchos problemas con el tema de las cloacas. Están todos los pozos colapsados. Además, Obras Sanitarias (OS) vino, arregló un caño y dejó un bache gigante en el medio de la calle”. Según explicó, los líquidos cloacales desbordan hacia los patios e incluso ingresan a las viviendas.

El problema no solo afecta la salubridad, sino también el bolsillo. “Un desagote cuesta entre $80.000 y $100.000. El que tiene plata lo hace de forma privada. El que no, va al municipio, pero hay que hacer un reclamo, esperar turno y ver si pueden venir. A veces te dicen que tienen uno o dos camiones nada más”, afirmó el vecino.

En el caso del barrio Sutyagif, los reclamos son similares. “A esto lo vivimos desde hace 3 o 4 años. Ya es inaguantable. El agua de los pozos colapsa. Es el agua de los pozos negros de los monoblocks. No hay solución”, expresó Mario Fajardo, vecino del lugar, en diálogo con este medio. También señaló que “cada vez el pavimento está más roto” y que las calles se han vuelto intransitables: “Aparte de los olores, tenés que escapar de los pozos, de las aguas servidas, de las bolsas de residuos. Es una locura”.

Rawson respondió y apuntó contra OS por los reclamos

Ante estas problemáticas, DIARIO HUARPE dialogó con Facundo Cosma, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio rawsino, quien apuntó contra Obras Sanitarias (OS) por los inconvenientes que atraviesan los vecinos. “Nosotros damos la cara siempre, pero Obras Sanitarias es un ente provincial que está totalmente ausente", aseguró.

Además, explicó que hay zanjas que han quedado abiertas debido a que OS puso los caños y no volvió más. "Es la empresa contratista por OS. Nosotros después tenemos que ir a tapar los baches con recursos municipales. Compramos el premezclado y los tapamos. Además, no tenemos facultades para hacer obras de cloacas”, afirmó.

En cuanto a los pozos negros, Cosma explicó que, pese a no ser competencia municipal, igual realiza tareas de asistencia. “Prestamos el servicio permanente de camiones atmosféricos para ir a desagotar los pozos negros. Hacemos entre 20 y 25 por día”. También aseguró que han llevado adelante trabajos en el barrio Sutyagif: “Ya conectamos cuatro torres a la red de cloacas. Lo hicimos con mano de obra municipal, aunque no nos corresponde”. Finalmente, recalcó: “La gente ya no aguanta más. Tiene que intervenir Obras Sanitarias para que se acabe toda esta problemática”.

Posteriormente, DIARIO HUARPE intentó comunicarse con Obras Sanitarias para obtener su versión, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas oficiales.