El profesor Manuel Cardozo acaba de cerrar una etapa imborrable en su vida y en la de miles de estudiantes sanjuaninos. Con 60 años y 26 dedicados a la docencia, se jubiló sin grandes actos ni discursos formales, pero con un gesto profundo y sincero: grabó videos de despedida en cada una de las seis escuelas donde trabajó hasta el último día. Y así, como lo hizo durante toda su carrera, dejó una marca desde el corazón.

Publicidad

“Presenté los papeles en Anses hace ocho meses y recién me enteré estando en Guatemala que ya estaba jubilado desde el 1 de julio”, contó entre risas. La noticia le llegó mientras representaba a San Juan en un congreso sobre Medio Ambiente junto a una colega de la Escuela Provincia de Tucumán. Cuando volvió al país, se dedicó a cerrar los trámites administrativos y a grabar los videos que enviaría a cada escuela para despedirse de sus compañeros y alumnos. “Quería comunicarlo de forma sencilla, así que se los mandé a los directivos para que lo compartieran en los grupos”, explicó.

Manuel ingresó al sistema educativo en la Escuela Arturo Illia de Chimbas, donde trabajó durante 26 años, los mismos que acumula de servicios hasta su jubilación. También enseñó en el Colegio San José, la Escuela Secundaria Marcelino Guardiola de Rawson, el Colegio Provincial de Rivadavia, la Escuela Lic. Edgardo Mendoza y la Escuela Secundaria Provincia de Tucumán, donde además cursó su primaria. “Fue muy especial volver como profesor a esa escuela que también fue parte de mi historia familiar”, confesó emocionado.

Publicidad

Antes de entrar al sistema oficial, preparaba alumnos a domicilio en matemática, lengua y otras materias. Luego, decidió estudiar Tecnología para tomar horas de su especialidad. “Anduve siempre en bicicleta, me he comido todos los fríos, pero lo hice con gusto”, dice. Ahora, en su etapa de jubilado, tiene planes simples, pero valiosos: dedicarse a su hogar, comer tranquilo, no madrugar y disfrutar del tiempo libre.

Su faceta artística

Además de docente, Manuel también es artista. “En mi familia materna todos tienen la sangre de artista”, cuenta. Participó en cuatro películas de Pepe de la Colina: “Los huarpes y el conquistador”, “Sarmiento, un acto inolvidable”, “1810 San Juan” y “La Difunta Correa, la verdadera historia”. Actualmente, está trabajando en un nuevo film sobre Sarmiento que dirige el hijo del cineasta sanjuanino. “Esta vez voy a ponerle voz a un geólogo”, adelantó.

Publicidad

En los actos escolares, era habitual verlo cantando en vivo “Aurora” o “Salve Argentina”, personificando a Sarmiento o San Martín, y sorprendiendo siempre con propuestas innovadoras. “Buscaba que los alumnos se sintieran parte, que conectaran con la historia desde un lugar más emocional”, explicó.

Para muchos, fue más que un profesor. Fue guía, fue ejemplo, fue inspiración. El “profe Cardozo”, como lo conocen en las aulas, se despide de la docencia formal, pero su huella quedará por siempre en las escuelas y en los corazones de quienes lo conocieron.

“Todo con esfuerzo se puede”, dice él. Y con su historia, lo demuestra.

Sus despedidas