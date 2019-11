Familiares de mujer que murió tras hacerse by pass gástrico marcharon en reclamo de justicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Familiares y amigos de una mujer de 27 años que falleció tras realizarse un by pass gástrico en una clínica de La Plata marcharon hoy hasta los Tribunales locales para reclamar justicia y que se investigue si se trató de un caso de presunta mala praxis.



Se trata de Ivana Canali (27), empleada municipal, madre de una niña de 3 años, quien falleció a raíz de una infección el 28 de octubre último, diez días después de realizarse una cirugía bariátrica en el Instituto Médico Platense, de la ciudad de La Plata.



"Nunca se le fue el dolor (a Ivana), desde el día uno tuvo dolor y sólo le daban calmantes, nunca advirtieron la infección", dijo a Télam con la voz quebrada Nora Carballo, madre de Ivana, al encabezar esta tarde la marcha en reclamo de justicia para su hija.



En la presentación judicial, realizada días atrás ante la fiscal penal Marita Scarpino, los familiares denunciaron que una vez finalizada la intervención y su posterior alta, la paciente debió volver cada dos días a la clínica porque sentía fuertes dolores en la zona del abdomen.



Además acusaron al médico que realizó la intervención de "no haberle hecho los controles necesarios que podrían haberle salvado la vida".



Carballo expresó que "no podemos hablar de mala praxis aún, tenemos que esperar el resultado de la autopsia, pero sabemos que el caso de Ivana no fue un caso aislado en esa clínica".



Por su parte, Gustavo Ferella, subdirector médico de la clínica, explicó que el centro asistencial se puso a disposición de la justicia y negó que se trate de un caso de mala praxis.



"Estamos muy tranquilos con la prestación y los controles que se le realizaron a la paciente. Pensamos que hicimos todo lo correcto aunque el desenlace no fue el esperado", explicó en declaraciones periodísticas en las que aclaró que "todas las cirugías pueden tener complicaciones".