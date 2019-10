Fantasioso ante Emiterio en el Gran Premio Copa de Oro

Fantasioso, con la monta del jockey Rodrigo Blanco, es el candidato para ganar mañana el Gran Premio Copa de Oro, una prueba de 2.400 metros de césped con un premio de 1.500.000 pesos que se correrá en el décimo cuarto turno de la reunión especial en el hipódromo de San Isidro.



El hijo de Strategic Prince ocupa el lugar de candidato porque viene de ganar en la distancia de los 2.400 metros de muy buena manera. El 21 de septiembre venció por 2 cuerpos a Milone en un registro de 2m. 27s. 07/100. Esa tarde dejó una inmejorable impresión.



Tiene 4 triunfos oficiales sobre 17 carreras y su entrenador Carlos Daniel Etchechoury considera que su caballo está con los 10 puntos. "Trabajó muy bien en los ensayos, viene de ganar bien en esta pista y estamos con un buen ánimo y optimistas".



Su rival es Emiterio, un hijo de Treasure Beach que será corrido por el joven jinete Cristian Velázquez. Su record es de 3 victorias oficiales sobre 9 competencias.



El 7 de septiembre en el césped de Palermo Emiterio realizó su última salida. Fue segundo a un cuerpo y medio de Glorious Moment en 2m. 23s. 72/100 para los 2.400 metros.



Tanto Emiterio como Glorious Moment venían de enfrentarse en el mes de julio y la victoria también le correspondió a Glorious Moment por solo tres cuarto de cuerpo.



Emiterio perdió las dos veces pero las dos veces mostró guapeza y temperamento para definir la carrera en los últimos metros. Es un caballo de 4 años que todavía no tocó su techo. Mañana tiene una gran oportunidad para rehabilitarse de sus dos segundos puestos seguidos. ¿Se cortará la racha? Tiene un favorito complicado como es Fantasioso, indudablemnete, pero las carreras hay que correrlas.



El lance es Alampur, un hijo de Catcher in The Rye q ue llega a este desafío con un palmarés de 6 triunfos sobre 16 pruebas. Será corrido por el jinete Wilson Moreyra y está en manos del muy buen entrenador Jorge Neer.



El 28 de septiembre corrió por última vez. Fue en Palermo sobre 2.000 metros de arena normal. Entró tercero a 27 cuerpos del ganador Sandino Ruler. Tuvo problemas físicos y no pudo rendir a pleno.



Lo pararon, lo curaron y ahora vuelve en buena forma, según palabras de su cuidador Mayansky Neer. "El caballo se repuso, lo vemos muy bien y esperamos que rinda como lo hizo en los ensayos".



Una línea para Islandio, un hijo de Hurricane Cat que llevará en su monta al jinete Pablo Carrizo. Pablo Sahagían, su entrenador, mantiene plena confianza en sus posibilidades. "Va a correr bien, aunque en su última salida no respondió como esperábamos".



La reunión en San Isidro consta de 17 carreras y hay pozos por más de 7.050.000 pesos en las diferentes apuestas. En la jugada Cuaterna, de la 14ta. carrera, hay 750.000 pesos.



A las 13.15 se correrá la primera prueba de la tarde que será el Premio Soy Carambolo sobre 1.000 metros con un premio de 133.000 pesos para yeguas de 4 años ganadoras. Una buena opción es Dorty Morocha , una hija de Filoso Emperor.