Faurie destacó a Piñera por haber "atendido" a las "manifestaciones de la población"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El canciller Jorge Faurie destacó hoy la actitud del presidente chileno Sebastián Piñera por haber "atendido" a los reclamos de las "manifestaciones de la población", en el marco de los disturbios, detenciones y muertos que se registraron los últimos días en el país vecino.



"Yo creo que en Chile hubieron manifestaciones de la población por reclamos que de algún modo han quedado acumulados, el cual el aumento del precio del metro, en 0.5 centavos de dólar, produjo un impacto como diciendo hasta aquí llego mi tolerancia y esto provocó manifestaciones", sostuvo el funcionario en declaraciones a la radio marplatense www.0223.com.ar.



En el mismo sentido, añadió que "el presidente Piñera, dentro del marco institucional y la democracia chilena, ha atendido esto, ha generado evaluaciones con la dirigencia política, con distintos sectores sociales, y esto se ha visto en las medidas que anunció anoche".



Destacó además la actitud del presidente chileno de asumir que se equivocó "en la percepción que tenía o en las previsiones que tenía", y el haber pedido "disculpas".



Asumió también que en Chile existe una discusión respecto a la "distribución de la riqueza", debido a las "desigualdades" que existen y consideró que las manifestaciones expresan esa situación dispar y "fueron captadas por elementos más violentos".



No obstante, el funcionario recordó que vivió en Chile como diplomático y valoró a los chilenos como "un pueblo que resuelve sus temas dentro de la democracia, con el diálogo".



"Chile es una democracia que se ha ido consolidando realmente en su discusión política y social desde el fin de la dictadura de (Augusto) Pinochet; y tiene un proceso de crecimiento económico sostenido a lo largo de todo ese lapso de tiempo, desde 1990 hasta la fecha", puntualizó.



Ayer Faurie había manifestado que existía una "brisita bolivariana" que se extendía en los reclamos de países de la región.



Al ser consultado hoy sobre esa declaración, Faurie dijo que la situación en Chile era de "un reclamo legítimo de la sociedad" del que "nunca faltan los sectores que quieren aprovechar esto para (llevar agua para) su propio molino".



"Hay distintas visiones dependiendo con quién se esté conversando sobre el grado de interacción de otras fuerzas políticas que pretenden capitalizar estos momentos en beneficio propio", continuó.



En tanto, consultado sobre la cantidad de detenidos -cifra que llegó a miles de personas- Faurie dijo: "En estos procesos donde se quiebra o se pretende alterar el orden público, se producen hechos muy lamentables, como el que pasó ayer con el periodista de TN, que recibió un balazo de goma mientras estaba haciendo una cobertura".



"Son hechos realmente lamentables que el gobierno de Chile ha reconocido el error que se ha cometido en esto. Pero en estos episodios de desestabilización que no se canalizan de manera democrática con el diálogo y el respeto, se generan episodios indeseables y hay que extremar esfuerzos para que no deriven en hechos de violencia que produzcan muertos ni nada por el estilo", concluyó.