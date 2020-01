Federación de Petroleros reclama avances en nuevo encuentro paritario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible (FASIPeGyBio) que lidera el dirigente Pedro Milla, reclamó avances de cara a la próxima audiencia de paritarias con el sector empresario que se realizará el 21 de enero en el Ministerio de Trabajo.



La organización sindical advirtió que podría activar las medidas directas en caso de no acordarse soluciones en la próxima audiencia y arribar a un acuerdo de revisión salarial similar al celebrado en las ramas yacimientos y refinerías, con adelantos de aumentos salariales y determinar mecanismos de resguardo del poder adquisitivo.



Según explicó Mario Lavia, secretario Gremial e Interior de la federación, el 21 se presentarán en la cartera laboral "con la pretensión de dirimir la paritaria y llevar tranquilidad a los compañeros de Gas Licuado".



"De no haber respuestas -añadió Lavia- los órganos de resolución de nuestra Federación definirán todas las acciones gremiales que consideren necesarias".



El dirigente también anunció que "la negociación de la rama Gas, con las cámaras Cafagras, CEGLA y Cadigas "quedó estancada a mediados de diciembre pasado por la intransigencia empresarial que dilató el diálogo para patear los futuros a aumentos hasta marzo".



La Federación pretende adelantar los incrementos a lo inmediato, y que esas subas no sean incorporadas en recursos de compensación ni en el marco del decreto presidencial que determinó un aumento de 4.000 pesos.



"Nuestras paritarias son libres y queremos que sigan siéndolo. Hay un marco de negociación abierta y buscaremos dirimir la paritaria como corresponde", precisó el dirigente petrolero.