Federico Carrizo le dio la clasificación a Cerro Porteño de Paraguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Cerro Porteño, de Paraguay, con un gol del argentino Federico Carrizo, superó hoy a Universitario de Perú 1 a 0, por la Fase Previa 2 de la Copa Libertadores, y el conjunto de Asunción se clasificó tras el empate 1 a 1 en Lima.



“Pachi” Carrizo -ex Rosario Central y Boca- (16m.St) anotó el único gol del encuentro, jugado en el estadio General Pablo Rojas del club Cerro Porteño, conocido como La Nueva Olla, ubicado en el popular barrio Obrero de Asunción.



El equipo paraguayo enfrentará en la Fase Previa 3 al ganador de Sporting Cristal de Perú (0) y Barcelona de Ecuador (4), que jugarán mañana.



El vencedor de esa llave accederá al Grupo 1 que integran el campeón Flamengo de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Junior de Colombia.



Palestino, de Chile goleó hoy a Cerro Largo de Uruguay 5 a 1 y se clasificó también a la Fase Previa 3, donde buscará el pasaje al Grupo B que integran Tigre, Palmeiras de Brasil y Bolívar de Bolivia.



Bryan Carrasco (18m.Pt), los argentinos Agustín Farías -ex Banfield- (34m.Pt y 31m.St) y Leandro Benegas -iniciado de River- (26m.St), y Renato Tarifeño (43m.St) marcaron los goles de Palestino. Descontó Enzo Borges (33m.St).



El partido se jugó en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago. En el partido de ida, en Montevideo, habían igualado 1 a 1.



En Palestino jugó también Lucas Acevedo -ex Colón-; y en Cerro Largo lo hicieron Agustín Heredia, Tomás Fernández y Adrián Sánchez, los tres surgidos de Boca.



Palestino jugará por un lugar en la fase de grupos frente a Guaraní de Paraguay -dirigido por Gustavo Costas- que sorprendió en San Pablo a Corinthians de Brasil, ya que pese a perder 2 a 1 se clasificó por el gol de visitante, tras el triunfo 1 a 0 en Asunción.



Luan (9m.Pt) y Mauro Boselli -ex Estudiantes de La Plata- (32m.Pt) adelantaron a Corinthians y descontó Fernando Fernández (8m.St).



Corinthians jugó gran parte del partido con 10 hombres, por la expulsión de Pedrinho (28m.Pt).



En Guaraní jugaron Gaspar Servio, ex Banfield; Guillermo Benítez, surgido de Argentinos Juniors; y Nicolás Maná, ex San Martín de San Juan y Defensa y Justicia.