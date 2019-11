Felipe Solá: "López Obrador le dijo a Fernández que quiere abrir una relación bilateral diferente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado Felipe Solá, uno de los candidatos a ocupar la Cancillería en el próximo gobierno de Alberto Fernández, aseguró hoy que apuesta a "abrir una relación bilateral diferente en todos los sentidos" con México, durante su visita a ese país acompañando al presidente electo.



Según dijo, esta expectativa se sustenta en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "genera la posibilidad de una línea con América del Sur que no existía en México con anteriores administraciones, y eso es importante".



Así lo planteó durante una entrevista concedida a radio El Destape desde México, donde acompaña a Alberto Fernández en su primera visita protocolar a un país desde que fue electo presidente en los comicios del último 27 de octubre.



Alberto Fernández se reunirá hoy con López Obrador, y con empresarios mexicanos, entre ellos el poderoso Carlos Slim.



Solá recordó que antes de resultar electo presidente Alberto Fernández, López Obrador se comunicó con él y le dijo que quería "abrir una relación bilateral diferente en todos los sentidos", en la cual "el tema del comercio" era "importante".



Respecto de Venezuela, Solá sostuvo que Fernández y López Obrador coinciden "bastante", y agregó que "lo que importa es la conciencia sudamericana y la necesidad de unirse, porque es el continente que más retrocede en términos relativos".



Según dijo, en búsqueda de esa necesaria "unidad" no se debe mantener "un aposición muy dura" respecto de Venezuela.



"No hay que esperar que haya gente que piense exactamente igual que nosotros, lo que hay que hacer es trabajar con todos, en la unidad, salvo en lugares en donde haya escollos que se van a ir planteando"; dijo Solá, que aclaró que esa unidad "no es ideológica, porque eso dura lo que dura cada gobierno".



"No hay que hacer un club ideológico en Latinoamérica", dijo, y deslizó que "no se puede construir solo en base a las posiciones frente a Venezuela".



En el mismo sentido aclaró que "no van a modificar" la visión que tienen "sobre temas" que tienen "definidos", como es el caso de Venezuela.



"Los bloqueos a Venezuela demostraron que son ineficaces, solo tienen por objetivo sacar a (Nicolás) Maduro", profundizó.



"No queremos importar líos a Argentina, ya tenemos nuestros propios líos", advirtió Solá.



Respecto a Brasil, Solá asumió que "es muy baja la posibilidad" de que Alberto Fernández vaya a ese país, y reconoció que tras las declaraciones de Bolsonaro, el futuro vínculo "se ha puesto espinoso y difícil".



Apenas conocido el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones del último domingo 27 de octubre, el presidente brasileño aseguró que Argentina "eligió mal" a su presidente.



"Brasil construye una pared que tenemos que trabajar para derrumbarla porque para nosotros es vital", dijo, y agregó que "hasta ahora" se maneja la información de que para la asunción de Alberto Fernández como presidente, el 10 de diciembre, estará presente el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão.