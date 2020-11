Fernández anunció que 10 provincias seguirán en aislamiento preventivo

El presidente Alberto Fernández anunció que departamentos de 10 provincias argentinas continuarán en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), aunque no precisó en cuáles. "En distintas provincias donde los contagios siguieron estables o aumentando, seguiremos manteniendo las condiciones y buscamos la restricción de la circulación. Por eso en departamentos de 10 provincias continúa el aislamiento social y obligatorio. Vamos a redoblar todos los esfuerzos médicos tratando de buscar los contactos estrechos y de algún modo aislarlos para evitar que el contagio siga", afirmó.

"Ustedes han visto lo que ha pasado en Europa, todo indica que hay una segunda ola con una mutación del virus que hace contagiar a más velocidad y eso hace que tengamos los cuidados que estamos hablando", continuó Fernández. "Por lo tanto, en departamentos de 10 provincias vamos a mantener el ASPO. En el AMBA llevamos ocho semanas consecutivas con caída de contagios, eso nos lleva a pensar que el área metropolitana de Buenos Aires ahora pase a la etapa de distanciamiento social", detalló.

Sin embargo, el Presidente, que estuvo acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, indicó que "ese distanciamiento sanitario no quiere decir, y lejos está, de que el problema se haya resuelto. Por eso apelo a la responsabilidad social ciudadana, hay que estar atentos a este problema porque, como siempre digo yo, este es un virus que nosotros vamos a buscar".

"Por lo tanto, el hecho de que terminemos con el aislamiento y pasemos a la etapa de distanciamiento, quiero confesarles, no dista mucho de lo que es hoy. En todo este tiempo fuimos abriendo actividades. Este distanciamiento lo que básicamente autoriza es que se pueda circular sin autorización en el AMBA. ¿Eso quiere decir que cualquiera pueda utilizar el servicio público de transporte? No, eso seguirá exclusivamente al servicio de quienes están autorizados porque pertenecen a actividades esenciales. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a seguir con una serie de actividades que van a estar restringidas en el área del AMBA y que las van a conocer en unas horas más", dijo Fernández.

"¿Estamos hablando de que el problema se superó? La respuesta es no. El problema continúa y debemos seguir teniendo los cuidados: guardar el distanciamiento, usar el barbijo, lavarnos las manos y usar alcohol en gel. Eso garantiza mucho que el contagio no ocurra. Este mejor tiempo que podamos empezar a vivir en el área metropolitana de Buenos Aires, lamentablemente no alcanza a todo el país porque hay 10 provincias que tienen regiones que siguen reclamando el distanciamiento. Así que les pido a todos el cuidado particular y no olvidar que el problema sigue en pie. Y que todo el esfuerzo hecho que nos da la posibilidad de estas aperturas que hemos hecho en los últimos tiempos, y este paso del aislamiento al distanciamiento, no nos haga pensar que esto está resuelto", insistió el mandatario.

Fernández pidió especial cuidado a los adultos mayores que "son los que más riesgo corren". "Nosotros estamos transitando ahora una nueva etapa, no sólo en el AMBA, sino en todo el país. Estamos prestando particular atención a zonas donde la situación no cede con facilidad y otras que sí como Córdoba o Mendoza".

En la parte final del mensaje grabado en Casa Rosada, el Presidente se refiró a la etapa preparatoria para la vacunación: "Esta mañana hablé telefónicamente con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Le dedicamos un rato muy largo a hablar de la vacuna y aquí nosotros hemos logrado dar pasos importantes. Estamos trabajando para poder llevar adelante un acuerdo entre países para la provisión de la vacuna. Estamos trabajando online con los estudios de la fase 3 que se están haciendo en Rusia con la idea de que la ANMAT cuente con la información necesaria".

"Hemos recibido la posibilidad de contar con 10 millones de vacunas, o sea 20 millones de dosis. Podríamos cubrir, con las dos vacunas, las del día 1 y las del día 21, a 10 millones de personas, a partir de finales de diciembre. Esto nos exige un enorme esfuerzo. En ese punto estamos trabajando hoy en día. Esto nos exige organizar toda una logística para llegar a cada rincón de la Argentina. ¿Es la única vacuna que vamos a recibir? No. Tenemos acuerdos firmados con otros laboratorios y podríamos llegar a vacunar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer, a partir de marzo podríamos contar la vacuna de Oxford y también hemos hecho un acuerdo para buscar una de las vacunas chinas. Lo que nosotros queremos es poder contar la vacuna que nos permita terminar con este tiempo de pandemia", especificó Fernández.

Finalmente, aseguró que "el objetivo que tenemos es preparar el proceso de vacunación de los argentinos y para eso vamos a hacer una suerte de gran comando entre los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad e Interior y vamos a ponernos en contacto con las 24 provincias de Argentina con el propósito de organizar del mejor modo la vacunación de los argentinos y las argentinas. No es una tarea simple, la vacuna exige una logística singular. En algunos casos la vacuna necesita un nivel de enfriamiento importante y en otros un poco menor, pero necesitamos organizarnos y saber con cuántos vacunadores contamos. En esto estamos absolutamente involucrados y hacia ese logro estamos encaminados. Vuelvo a repetir, seguimos trabajando con otros proveedores de otras vacunas porque lo que necesitamos es la vacuna para los argentinos y las argentinas. Espero que el 29 de noviembre podamos hablar en mejores condiciones aún para poder seguir adelante y que la Argentina se mueva con mayor libertad. La experiencia nos ha demostrado que cuando nos unimos fue más fácil sobrellevar el tormento de una pandemia", finalizó.