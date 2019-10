Fernández: "Desde que me fui, nunca un juez me citó; no es la suerte del Presidente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo esta noche que "cuando tuvo diferencias" con el kirchnerismo "renunció" y "se fue a su casa", a la vez que comparó que "no es la suerte" del mandatario Mauricio Macri, a quien, dijo, "el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas".



El postulante del kirchnerismo se expresó en estos términos en el debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA. COMENTARIOS

REPORTAR ERROR

AGREGAR INFORMACIÓN Para reportar errores debe estar registrado. Iniciar sesión Su colaboración es importante para Diario Huarpe, queremos construir una mejor web para ustedes. Lo invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que considere pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR? * ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Los campos marcados con * son obligatorios Enviar Para Agregar información debe estar registrado. Iniciar sesión Datos extra, información confidencial y material útil para completar nuestros contenidos y e investigaciones. Su aporte es muy importante para Diario Huarpe. Los invitamos a ampliar la información de este tema. IMPORTANTE: RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES Cuentenos de qué se trata * Los campos marcados con * son obligatorios Enviar