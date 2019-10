Fernández: "Espero Presidente que ningún soldado termine en tierra venezolana"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo esta noche que "se impresiona cuando el presidente (Mauricio Macri) dice las cosas que dice", y dirigiéndose al actual mandatario le dijo "no sé qué país gobierna"; le reclamó que no intervenga en el caso Venezuela y que espera que "ningún soldado argentino termine en tierra venezolana". También sostuvo que "no quiero eludir el tema de Venezuela pero más problemas tienen los venezolanos y quiero que los venezolanos resuelvan el problema; no quiero intervenir en Venezuela, y espero, señor presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana". "Debo confesar que me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice, no se si sabe qué país gobierna y las cosas que hace: Las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. No alcanza con las fotos y un G-20..Pasaron siete semestres y las inversiones no llegaron", enfatizó Fernández en el debate presidencial, en el capítulo relaciones internacionales.