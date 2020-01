Fernández: "Este es el tiempo de construir una Argentina para todos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "este es el tiempo de construir una Argentina para todos" y pidió el "esfuerzo de darle una mano a los que no la están pasando bien”, al presentar en el partido bonaerense de San Fernando el programa "Argentina Hace", que contará con una inversión de 8.500 millones de pesos para obras públicas y podría generar 20 mil puestos de trabajo en todo el país, con paridad de género.



“Este es un plan integrador porque resuelve pequeñas obras que necesitan los ciudadanos de todo el país”, porque “esas obras serán hechas por los vecinos”, y porque “la mitad de los que trabajen van a ser mujeres”, dijo el presidente Fernández en el acto que se realizó en la sede del cuartel de Bomberos Voluntarios de ese municipio.



El mandatario estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini.



También participaron de la actividad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente local, Juan Andreotti.



“Sigamos trabajando juntos. Unidos vamos a hacer un país mejor para los argentinos, unidos vamos a terminar con la desigualdad, unidos vamos a terminar con el hambre y unidos vamos a poner de pie a la Argentina que todos, todas y todes nos merecemos”, enfatizó el Presidente.



El mandatario agradeció la presencia en el acto del intendente de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, y señaló que "hay intendentes de otras fuerzas políticas que entienden el compromiso que vive la Argentina hoy en día," y que su mandato "no es arreglar el país para los que votaron al Frente de Todos" sino hacerlo para "todos y cada uno de los argentinos y argentinas".



También fue muy elogioso con el gobernador Axel Kicillof al pronosticar que será "un gran gobernador" y respaldarlo luego de lo que tuvo que "afrontar estos días por las trabas que le pusieron" en la Legislatura bonaerense "para tener una ley que mínimamente le permita contar con las herramientas necesarias para poner de pie a una Provincia que está en una situación tan difícil como todo el país".



También reveló que hoy habló con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en Cuba visitando a su hija, Florencia, y pidió un aplauso para ella.



"Hemos llegado hasta acá simplemente con la consigna de hacer las cosas bien. Por no especular y no ver qué es lo que nos conviene a nosotros, sino lo que le conviene a la gente. Por no ver qué es lo que nos da un provecho político a nosotros, sino viendo qué le sirve al argentino y argentina que está necesitando tantas cosas", señaló.



Y agregó: "En esa lógica de hacer las cosas bien se inscribe este programa y este plan que hoy estamos presentando en San Fernando. Porque, en realidad, este es un plan absolutamente integrador, porque resuelve pequeñas obras que necesitan los ciudadanos del Gran Buenos Aires, de toda la Provincia y de todo el país. Obras que además serán hechas por los propios vecinos, por pequeñas empresas constructoras, por cooperativas, que van a poner en valor el trabajo de esos argentinos".



En otro orden, se refirió al Plan contra el Hambre, lanzado semanas atrás, y sostuvo que en Argentina "somos tan grandilocuentes" que "decimos ser capaces de producir 400 alimentos para 400 millones de habitantes del mundo y no somos capaces de alimentar a unos pocos millones de argentinos que la están pasando mal" pero que su Gobierno ha decidido "ponerle fin a eso".



"Y por eso hoy Daniel (Arroyo) y Axel (Kicillof) se reunieron para que en breve más de medio millón de bonaerenses tengan la tarjeta que les garantice el sustento a ellos y a sus hijos. A las madres y a sus hijos para que pueda crecer dignamente", enfatizó el primer mandatario.



“Argentina Hace” impulsará la realización de obras en todo el país, orientadas prioritariamente a mejorar la infraestructura vial e hidráulica, y a extender la red de agua potable y saneamiento.



El programa contempla la realización de talleres y capacitaciones en diversos oficios con el objetivo de favorecer la inserción laboral a nivel local, según se informó oficialmente.



Además, estará coordinado con el Plan Nacional Contra el Hambre, para de esa forma poner prioridad en la extensión de los servicios de agua potable y cloacas a todos los domicilios, escuelas y clubes de barrio en donde se implemente la Tarjeta Alimentaria.