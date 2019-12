Fernández exhortó a "todos los argentinos a involucrarse en la lucha contra el hambre"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández exhortó hoy a los argentinos a "ponerse a trabajar e involucrarse todos, no importa de dónde vienen ni cómo piensan" para luchar contra el hambre, porque sostuvo que es "indigno ser parte de una sociedad que no se preocupa por el que tiene hambre", al hablar en la Casa de Gobierno durante la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre.



"Este plan no es el plan del gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. Los dueños de este plan somos los argentinos de bien que no queremos que ningún argentino pase hambre", dijo el mandatario y señaló que por esa razón pidió que "inviten a todos, no me importa de dónde vienen, cómo piensan, qué representan en términos de intereses" para de esta manera "hacer más fácil la tarea" común.



"Yo siento que todos tenemos algo para dar, algo para ofrecer y debemos dar y ofrecer para terminar con el hambre en la Argentina" lo cual "nos va a hacer una mejor sociedad, a ser mejores humanos", añadió Fernández frente al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y cerca de 70 representantes de distintos sectores de la sociedad.



Fernández apuntó que "esta sociedad el día que terminemos con eso, cuando sepamos que, en la Argentina, ese país ampuloso que se jacta de poder alimentar a 400 millones de personas se ha ocupado de alimentar a 15 millones de pobres que tienen en su tierra".



Sostuvo que encaró el eje central de su gestión "desde el primer día", pensando en combatir el flagelo del hambre, y que "por eso, algunos no entienden que lo que termina de aprobar la Cámara de Diputados hoy son las bases para cambiar la lógica que imperaba", al referirse al proyecto sobre la emergencia sancionado esta madrugada en la Cámara Baja.



"Son las bases para terminar con un sistema de especulación por un sistema de producción, que premia al que especula por un sistema que premia al que trabaja, que ponga en primer lugar al que padece para que todos estemos mejor, porque cuando nos estamos ocupando de los últimos es que nos estamos ocupando de todos, y ocuparse de los más postergados es empezar a ocuparnos de todos", dijo.



En una conferencia de prensa posterior, Arroyo expresó que en el encuentro se informó acerca de comienzo de la campaña de lucha contra el hambre en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, con la distribución de la tarjeta alimentaria, para "llegar a dos millones de chicos y casi 1.400.000 plásticos", que tienen montos de 4.000 y 6.000 pesos.



"El objetivo es resolver el problema del hambre y la malnutrición en la Argentina, y esperamos en marzo venidero tener cubierto el 80 por ciento del país", dijo Arroyo, en tanto que Victoria Tolosa Paz, jefa del Consejo Federal de Políticas Sociales, señaló que "se trató la política a desarrollar para que tenga el carácter de política pública integral".