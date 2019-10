Fernández prometió "un país federal" con "un presidente y 24 gobernadores"

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, prometió hoy que hará "un país más federal" porque hay "una Argentina unitaria" que "fracasó en términos de federalismo" y dijo que para cambiar esa realidad y la gente "no se escape del lugar donde nació" en busca de oportunidades formará una administración "con un presidente y 24 gobernadores".

Así se expresó Fernández en el cierre del "Foro de Ciudades: Hábitat, Federalismo e Identidad" que organizó la Federación Argentina de Municipios (FAM) en Rosario. El candidato estuvo acompañado por el electo gobernador peronista de Santa Fe, Omar Perotti; la vice, Alejandra Rodenas; la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa y el gobernador electo de Chaco, Jorge Capitanich, entre otros.

"Tengo la convicción de que una de las cosas que nos han pasado es que los argentinos decimos vivir en un país federal, pero vivimos en un país enormemente unitario. Nos llenamos la boca con el federalismo, pero no lo practicamos", sostuvo. Y dijo que cuando "uno mira ese escenario, encuentra un centro rico, cerca del puerto, y el resto de la Argentina, la periferia, todo lo que rodea ese centro.Y la verdad la Argentina no debe ser eso. No hay una Argentina central y una periférica", aclaró.

"Hay una Argentina donde viven argentinos, donde todos deben tener las mismas posibilidades de progreso y desarrollo. Y lo que siento, es que no hemos hecho eso en tantos años que tenemos de vida como país", afirmó Fernández. "Una de las cosas que nos pasó es que hemos fracasado como país en términos de federalismo", aseveró, por lo que insistió en cambiar ese paradigma para que, entre otras cosas, la gente "no escape de los lugares donde nació" en busca de oportunidades.

El candidato presidencial peronista, explicó: "Cuando digo vamos a gobernar de otro modo, planteo hacer un gobierno con un presidente y 24 gobernadores. Quiero decir, vamos a sentarnos en una mesa y resolver entre todos las urgencias de la Argentina". "Entre todos vamos a ser un gobierno distinto, vamos a intentar cambiar", insistió Fernández, tras lo cual pidió un aplauso para "un miembro de esa mesa, que será el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich y alguien como el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti".

En la construcción de ese país -añadió- "todos tenemos que cambiar la lógica que imperó hasta hoy. Bien lo decía Capitanich: hay que federalizar el país y las provincias". "Entonces, aquello que se convirtió en un vicio e hizo que el federalismo vaya cediendo espacio para darle más lugar a la discrecionalidad del centralismo porteño, tenemos que empezar a cambiarlo y corregirlo", remarcó.

En ese sentido, y para lograr esa meta, dijo que promoverá, como en las etapas fundacionales del país, "distribuir los recursos de tal modo que lleguen a todas las latitudes de un modo razonable". "Y que cada punto del país pueda organizar su progreso y desarrollo y evite la migración de sus propios habitantes en busca de mejor suerte en otras grandes ciudades", enfatizó.

Además, en ese contexto, destacó que en el debate presidencial del domingo propuso "hacer un cambio, que es pasar de la política de la imposición que el poder permite a la política del consenso". "Pensar en la política del consenso es que todos juntos empecemos a diseñar otro país, porque si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados", alertó.

En sintonía con lo que propone Fernández, Perotti, resaltó la importancia de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y dijo que el federalismo "es una de las palabras con las que Alberto convocó a los gobernadores". "Lo planteó desde un primer momento y el federalismo está estrechamente vinculado a la descentralización del poder territorial. O tenemos una organización unitaria o una federal y para descentralizar hay que tener provincias y municipios dispuestos a realizar esa tarea de cercanía", completó.