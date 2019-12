Fernández, sobre Malvinas: "No hay más lugar para el colonialismo en el siglo XXI"

El presidente Alberto Fernández reafirmó hoy su compromiso con la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y anticipó que convocará a un Consejo integrado por todas las fuerzas políticas para diseñar estrategias que ratifiquen ese reclamo, al señalar que "no hay más lugar para el colonialismo en el siglo XXI".



En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, tras jurar en su cargo, Fernández aseguró que trabajará para "potenciar el legítimo e imprescindible" reclamo de soberanía sobre Malvinas y advirtió que esa tarea "no alcanza el mandato de un Presidente o de un Gobierno" sino que "exige una política de Estado de mediano y largo plazo".



"Con el cumplimiento de la Cláusula Transitoria 1ra de la Constitución Nacional y trabajaremos incansablemente para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes", afirmó el presidente.



Asimismo, aseguró que "lo haremos sabiendo que nos acompañan los pueblos de América Latina y el mundo y convencidos de que el único camino posible es el de la paz y la diplomacia" y dijo que se honrará "la memoria de quiénes cayeron en la lucha por la soberanía".



"Lo haremos trabajando por la resolución pacífica del diferendo y sobre la base del diálogo que propone la Resolución 2065 de las Naciones Unidas", aseveró Fernández, quien aseguró que "no hay más lugar para colonialismos en el Siglo XXI".



En ese sentido, el presidente anunció que convocará "en la órbita presidencial a un Consejo donde tengan participación todas las fuerzas políticas, la Provincia de Tierra del Fuego, representantes del mundo académico y de los excombatientes" para forjar "un consenso nacional para diseñar y llevar adelante las estrategias que permitan conducir con éxito el reclamo más allá de los calendarios electorales".



"Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, la plataforma continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales que estas extensiones poseen porque pertenecen a todos los argentinos", enfatizó.