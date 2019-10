Fernández volvió a tratar de "mentiroso" a Macri y llamó a hacer "una Argentina que incluya a todos"

El candidato del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, reiteró hoy que el presidente Mauricio Macri "se ha cansado de decir mentiras, llegó mintiendo y sigue mintiendo" y lo trató de "desvergonzado", al tiempo que acusó al gobierno de "destruir todo lo construido". Además, vaticinó que si el peronismo llega al poder "vamos a construir una Argentina que nos incluya a todos, no para unos pocos, para que la gente encuentre trabajo, se desarrolle y sea feliz". Fernández sostuvo en La Pampa -durante el acto por el Día de la Lealtad- que para el gobierno de Macri "donde hay una necesidad hay un negocio, y hacen negocios para sus amigos quitándole derechos a la gente y no les da vergüenza pagar los intereses que les pagan a los bancos". Aseveró que "llegamos para darle al pueblo una opción" y que "para eso estamos volviendo, porque lo que necesitamos es que la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder". Fernández destacó que "el peronismo siempre está al lado de los desposeídos, de los que no tienen trabajo, de los jubilados, de los que padecen", y aseguró que "somos un pueblo maravilloso, de gente que trabaja, que estudia, que quiere criar a sus hijos y hacerlos crecer. Un país enorme que soportó dictaduras, genocidios y guerras y siempre ha vuelto". "La política exige no mentirle a la gente y comprometerse con la gente", sostuvo, y volvió a afirmar que Macri "se ha cansado de decir mentiras, llegó mintiendo y va a un debate y sigue mintiendo". También le espetó al primer mandatario que "hay que ser desvergonzado", al replicar afirmaciones del jefe de Estado. Y expresó contra el gobierno: "Nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que nosotros somos las piedras, pero ellos son las piedras. Cuando llegan al poder destruyen todo lo construido". Por su parte, la ex presidenta y candidata a vicepresidenta del FdT, Cristina Fernández, dijo que "esta unidad que hemos logrado no nos tiene que hacer creer que todo está ganado", y afirmó que "tenemos que tener la claridad de saber que es una tarea dura la que va a venir, porque han vuelto a empobrecer a los argentinos". "Son los hombres y mujeres de a pie los que sufren estas políticas de devastación", afirmó, y destacó que "de a poco pudimos ir reconstruyendo el campo popular". La candidata exclamó "neoliberalismo, nunca más compatriotas en nuestro país". Y afirmó que el gobierno de Macri "es la tercera experiencia neoliberal que sufre la Argentina".