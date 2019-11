Fernández y Alfonsín coincidieron en "la necesidad del esfuerzo conjunto para salir de la crisis"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo Alberto Fernández recibió hoy en su domicilio particular al dirigente radical Ricardo Alfonsín, con quien coincidió en la "necesidad de hacer un esfuerzo conjunto para salir de la crisis" y de "respetarnos en democracia" entre el oficialismo y los sectores de la oposición.



Alberto Fernández publicó en sus redes sociales que durante el encuentro con el hijo del ex presidente radical Raúl Alfonsín "hablamos sobre la necesidad de hacer el esfuerzo conjunto para sacar el país adelante" y señaló que ambos dirigentes intercambiaron opiniones sobre la situación que atraviesa la Argentina.



"Escuché sus opiniones sobre el presente y hablamos sobre la necesidad de respetarnos en democracia y de hacer el esfuerzo conjunto para sacar el país adelante", remarcó el ex jefe de Gabinete kirchnerista.



Tras la reunión en Puerto Madero, Alfonsín negó que Fernández le haya ofrecido algún cargo, en alusión a las versiones sobre un posible nombramiento como titular de la Oficina Anticorrupción.



En un comunicado, el dirigente radical manifestó que "se habló de la necesidad de inaugurar una etapa de cooperación, de diálogo y no sólo de los políticos sino también entre los sectores económicos y gremiales".



Desde el entorno de Alfonsín, afirmaron a Télam que el dirigente radical "se puso a disposición de Alberto Fernández para colaborar en todo lo que pudiera para aportar una solución a los problemas".



También hubo un compromiso de Alfonsín de trabajar para que la Unión Cívica Radical "asuma una actitud no solamente de cooperación desde las ideas propias".



"Me alegró encontrar al mismo Alberto Fernández que había conocido antes, cuando estaba en el llano, y no era entonces presidente electo", expresó el ex diputado nacional radical.