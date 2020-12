Ferrari planea algunos cambios para recibir a Barracas Central

Aún no está confirmado el once titular que San Martín pondrá en cancha este sábado ante Barracas Central, en el duelo de punteros de la Zona A de la Reválida de la Primera Nacional, pero lo que si es seguro, es que Paulo Ferrari no podrá repetir el equipo que venció el domingo pasado a Nueva Chicago.

Las lesiones y un par de casos de Covid-19 positivos, hacer que el "Loncho" no pueda repetir el equipo y, en consecuencia, tendrá que meter mano para intentar poner lo mejor para intentar conseguir su segunda victoria en la Reválida y más en condición de local.

Alejandro Molina no podrá estar al igual que Cristian Sánchez, por lo tanto debutaría en el torneo Gonzalo Prósperi y Martín Aruga, mientras que hay una duda, si juega Nicolás Pelaitay o Jonathan Benítez. En consecuencia, el probable equipo para recibir a Barracas Central sería con: Juan Pablo Cozzani; Prósperi, Fernando Cosciuc, Gastón Hernández y Aruga; Gonzalo Berterame, Ignacio González, Nicolás Pelaitay y Jonás Aguirre; Ezequiel Rescaldani y Matías Giménez.

Este viernes el plantel entrenará por última vez antes del partido del sábado a las 18 y, allí quedará todo confirmado para el encuentro entre punteros de la Zona A de la Reválida.

El árbitro del partido será Diego Ceballos, secundado por Juan Manuel Vázquez, Mariano Ascensi y Alejandro Ramírez.