Ferro recibe a Boca por la Liga Nacional de Básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ferro será local mañana ante Boca, en uno de los dos encuentros de la jornada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).



El partido se jugará en el estadio Héctor Etchart, desde las 20, con transmisión de Directv Sports y arbitraje de Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y Raúl Sánchez.



Ferro se posiciona séptimo, con ocho victorias y cinco derrotas, al tiempo que Boca lo sigue de cerca, en el octavo lugar, con ocho triunfos y seis caídas.



Por su lado, el alero de Boca, Adrián Boccia, señaló que "no soy de mirar mucho la tabla, igualmente uno sabe si el equipo está bien o no".



"Sabemos que hay una exigencia mayor porque este año solamente entran 8 equipos a pelear por el título, pero desde un principio nos propusimos ser competitivos y estar arriba, somos un grupo competitivo e incluso cuando ganamos somos muy exigentes", agregó el basquetbolista xeneize.



Además, el ex Peñarol de Mar del Plata analizó el juego contra Ferro: "Venimos siendo competitivos más allá del partido que se perdió con Ferro de local. Vamos a ir a buscar el triunfo, ya le ganamos a ellos la temporada pasada de visitantes, pero ahora lo importante es que los chicos que vienen con alguna molestia puedan recuperarse y ser lo más competitivos posibles ese partido".



La jornada la cerrarán Libertad de Sunchales (3-11) con local ante Hispano Americano de Río Gallegos (6-11), a las 21.30.



El partido se jugará en el estadio Hogar de Los Tigres, con arbitraje de Sergio Tarifeño, Fernando Sampietro y Alberto Ponzo.