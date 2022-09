Los jóvenes coparon el estacionamiento del Estadio del Bicentenario y disfrutaron de los festejos de la Semana de las Juventudes durante este último domingo. El cierre del espectáculo estuvo a cargo de una de las referentes femenina de la cultura urbana, Emilia Mernes. Durante la jornada se desplegaron varias actividades donde más de 50.000 almas disfrutaron del evento, pero una foto compartida por el Ministerio de Turismo y Cultura causó furor en las redes sociales de San Juan porque disparó ciento de memes.

La foto en particular no sorprende a primera vista, ya que es una imagen habitual en las que intentan mostrar parte del público que decide asistir a este tipo de eventos. Sin embargo, el ingenio popular no descansa y una gran cantidad de sanjuaninos comentaron el posteo, creando memes con algunos recortes de la imagen.

Publicidad

“Tu amigo el que dice estar en las buenas y malas grabando como te cagan a piñas afuera del cheboli”, “Cuando volvés de ver a Emilia y encontrás a tu novia con el otro”, “Amigo pregúntale si le pinta beso de a tres”, “Cuando vas a la fiesta de la juventud y te acordás que allá le están haciendo la fiesta” son algunos de los comentarios y memes que crearon algunos usuarios, acompañados de los recortes de los sanjuaninos y sanjuaninas que vivieron el show de Emilia.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El posteo causó furor en la red social del Ministerio de Turismo y un día después de su publicación, aún sigue recibiendo comentarios, likes y compartidos. En ese sentido, los comentarios ya superaron la barrera de los 1.000, al igual que las veces que se compartió la imagen.