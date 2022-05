Figura de la Selección Argentina: "Puede ser mi primer y último Mundial"

Sin dudas, la nueva Selección Argentina está dando mucho para hablar en el mundo, gracias a las figuras que tiene dentro. Mientras se preparan en Bilbao para la final del miércoles ante Italia, definiendo quiénes estarán dentro de la lista de 23 (o 26) para el próximo Mundial de Qatar 2022, surgió una ruidosa frase. Y es que una de las figuras del plantel, con mucho peso en el vestuario, aseguró que podría ser su primer y último certamen de esa magnitud.

Quien pelea por un lugar en el Mundial es Alejandro Gómez, pero aparentemente estaría con un pie dentro. Sin embargo, dialogando en las últimas horas con el canal IP, mencionó: "Al principio, cuando te convocan, es como que uno rinde examen todo el tiempo. Y es normal, porque la Selección tiene un nivel altísimo. Pero hoy me siento más asentado dentro del grupo y no es fácil porque no estuve antes, me tocó llegar más de grande. Trato de vivirlo y disfrutarlo lo más que puedo".

"Sabemos que esto tiene una fecha de vencimiento y no sabes cuándo puede ser la última competición o el último partido. Por la edad, este puede ser mi primer y último Mundial", aseguró el Papu. A su vez, el actual futbolista del Sevilla no se guardó nada e hizo foco en la comunión que existe en el grupo campeón de América: "Pasamos demasiado tiempo juntos, entre cuatro paredes".

Disfruta su presente en la Selección Argentina

Por otra parte, el jugador de la Selección Argentina añadió: "La convivencia, si en verdad no te llevas bien, cada uno está en su habitación y hace la suya. Hoy cambió un poco la generación, con el tema de los teléfonos, los iPad. Acá eso es totalmente diferente. Estamos mucho tiempo tomando mate, charlando de todo: vamos a una pieza de a diez, de doce. Por eso cuando hablamos de 'grupo' no andamos vendiendo humo".

"La nueva generación se siente identificada con muchos de nosotros. Lo sabemos, sabemos que a la gente le gusta ese ida y vuelta, y también sabemos que los resultados acompañan y hoy gracias a Dios lo podemos hacer, quizás en otro momento no porque sabemos que el argentino es exigente. Hoy lo disfrutamos. Está bueno acercarnos y que puedan ver qué hacemos en una concentración o cómo vivimos una victoria", cerró Alejandro Gómez.