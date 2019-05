Filtraron la carta que escribió Nahir Galarza antes de ser detenida

Antes de la primera instancia revisora del fallo que condenó a Nahir Galarza a prisión perpetua, salió a la luz una carta que escribió la joven. En ella describe todo lo que pasó el día en el que mató a Fernando Pastorizzo y también revela diversos episodios de maltrato que vivió. La misma está dividida en 12 puntos y comienza contando que ese día comenzaron a hablar porque ella lo desbloqueó de Whatsapp para pedirle que le devuelva el cargador de su celular que había quedado en la casa de él.

"Cuando llegamos a mi casa él había cambiado totalmente, estaba tranquilo y me pidió entrar para que hablemos", continúa. "Subimos a mi habitación, pero al pasar por la cocina agarró la pistola de mi papá que estaba visiblemente arriba de la heladera y empezó a joder diciendo que tenía ganas de aprender a tirar. Se la quité y la deje donde estaba y me fui enojada a mi habitación".

"De nuevo le dio su ataque de ira y se puso muy violento diciéndome que yo era suya de de nadie más. Por la impotencia que me dio de que otra vez me trate así le empecé a decir que no quería saber más de él, que se fuera de mi casa porque yo me hablaba con ese chico que me había visto (en un boliche), le dije que se llamaba Rafael y que me veía con él desde hace tiempo", siguió.

"Al enterarse de esto me agarró de los pelos y no paraba de decirme insultos muy graves que no quiero repetir porque me dan vergüenza". Tras la discusión, la joven sostiene que Pastorizzo la obligó a irse con él. "Cuando pasamos la heladera agarró la pistola de mi papá", contó. "Me bajó por la escalera a los tirones y cuando llegamos al patio me dijo amenazándome con el arma que si yo quería que se calmara que me vaya con él a su casa".

Luego de otra discusión que mantienen arriba de la moto, Pastorizzo accede a llevarla a la casa de su abuela. En el camino el joven comienza a hacer maniobras riesgosas "haciendose el gracioso" hasta que pierde el control.

Fuente: Perfil.