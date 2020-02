Finocchiaro dijo que estaba prevista para este año la entrega de netbooks halladas en un depósito

El ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro dijo hoy que las netbooks halladas en un depósito de la localidad bonaerense de Tortuguitas "no son parte de ningún descubrimiento" sino material del programa "Aprender conectados", que figura en los stocks oficiales y que debe ser distribuido "este año en las escuelas".



El ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri respondió así mediante un comunicado y en su cuenta de Twitter a las críticas generadas luego de que días atrás la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectara algo más de 100 mil netbooks y otros insumos tecnológicos en un depósito.



"El supuesto ´hallazgo´ de netbooks, lejos de ser algo negativo habla de saludables procesos institucionales durante nuestra gestión al frente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación", escribió Finocchiaro.



"No entiendo cómo puede considerarse algo negativo que las nuevas autoridades, en el arribo de su gestión, encuentren activos que aseguran la continuidad de los programas en marcha", publicó Finocchiaro en su cuenta de Twitter.



También, sostuvo que en 2019 se entregaron "más del 60 por ciento" de las netbooks y advirtió que "el remanente, de acuerdo al cronograma, debía llegar a las escuelas este año".



"Para finalizar, resulta curioso que en el supuesto descubrimiento de la SIGEN no se hiciera referencia a todo el equipamiento (access points, switches, routers, entre otros elementos), correspondiente al Plan Nacional de Conectividad Escolar, necesario para proveer Internet al 100 por ciento de las aulas de las escuelas del sistema de gestión estatal del país (alcanzamos el 60 por ciento de la matrícula en 2019)", agregó.



Sobre el registro oficial de esos materiales, aseguró el "16 de septiembre de 2019, mediante el sistema de gestión de documentación electrónica, la SIGEN envió una comunicación oficial a Educar.S.E. solicitando el stock de netbooks en el depósito Corasa. En esa oportunidad se informaron 238.380 unidades".



"Las 100 mil (netbooks) que provocan esta respuesta son el remanente de aquella existencia", apuntó.



Ayer, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió que ordenará la apertura "inmediata" de un inventario para evaluar el estado de las netbooks y los materiales didácticos de computación hallados por la SIGEN en un depósito del Correo Argentino en Tortuguitas.