Fiscal señaló que la mujer hallada en la casa de una tía tras intensa búsqueda no está embarazada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fiscal Marcelo Romero informó hoy que Sandra Sepúlveda, la mujer hallada en la casa de un familiar tras horas de búsqueda luego de que su marido denunciara ante la justicia su desaparición minutos después de ingresar a un hospital de La Plata para controlar su embarazo, no cursaba una gestación y dijo que evalúa la situación legal de la pareja.



"Está en libertad tanto ella como su esposo", dijo a Télam el fiscal Marcelo Romero, titular de la UFI 6, quien había caratulado la causa como "averiguación de paradero" y que ahora analiza la situación legal de la pareja.



Romero aseguró que "todo fue una falsedad, ni siquiera está embarazada. Está ubicada en tiempo y espacio, o sea que psiquiátricamente está estable, puede declarar cuando yo lo decida y el embarazo es falso".



"Todo esto se va a documentar, me van a elevar las actuaciones y luego evaluaremos que decisión tomamos", agregó.



Romero dijo que "ella no hizo la denuncia, así que no le puedo imputar falsa denuncia, y respecto del marido tengo que establecer si sabía que esto era una falsedad o no. Así que está para evaluar la situación de ambos".



"Los dos están en libertad y la señora lejos de ser secuestrada estuvo en Buenos Aires en la casa de familiares", resaltó y comentó que "lamentablemente hubo un gasto inmenso del Estado para la búsqueda de una persona que nunca estuvo desaparecida sino en la casa de su familiares".



En la mañana de ayer el esposo de Sepúlveda, Mauricio Martínez, denunció ante los medios y la justicia la desaparición de la mujer y dijo que estaba embarazada de 8 meses y medio, pero finalmente fue encontrada por la tarde en la casa de un familiar en el barrio porteño de La Paternal.



Martínez dijo incluso que creía que había sido secuestrada para robarle a su bebé, hipótesis que fue perdiendo fuerza con el correr de las horas, cuando los investigadores no hallaron ningún testigo que hubiera visto a la mujer dentro del hospital.



Una fuente policial dijo que "al analizar los informes de apertura de la antena del teléfono de la buscada se pudo establecer que ayer a la mañana el aparato había impactado en un antena de la ciudad de Buenos Aires, y no tuvo más movimientos desde media mañana, por lo que se saturó la zona y se ubicó el domicilio desde donde provino la señal".



Sepúlveda, de 40 años, fue encontrada en una casa de Añasco al 2500, donde personal de seguridad ingresó y la esperó hasta las 17:30 cuando regresó junto a la dueña de la vivienda.



Martínez posee antecedentes penales ya que fue denunciado por una ex pareja por el abuso sexual de la hija de ésta, entre 2012 y 2015, causa que fue elevada a juicio, informó una fuente judicial.



El hombre había contado ayer a los medios que convive con Sepúlveda "desde hace 4 años", que practica una "religión africanista" y que la mujer tiene una hija de otro matrimonio.