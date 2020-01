Fiscal venezolano dice que diputado opositor Caro está detenido y no desaparecido

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que el diputado Gilber Caro, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, está detenido y no desaparecido como denuncia su defensa, que no lo ha visto desde el 20 de diciembre, cuando fue arrestado en Caracas.



"El está detenido en la Policía Nacional Bolivariana (PNB)", dijo el fiscal, consultado por los periodistas, al término de una declaración en la que anunció la imputación de 18 personas, entre ellos 6 militares, por el asalto a un cuartel militar en el estado amazónico de Bolívar el pasado mes de diciembre.



La defensa de Caro denunció el miércoles que visitó "todos" los centros de detención de la capital venezolana en búsqueda del diputado y no tuvieron éxito, por lo que desconocen su paradero desde que fue encarcelado junto a su asistente de prensa, Víctor Hugas.



"Vamos entonces nosotros obviamente en vista del llamado que hacen sus familiares a que obviamente tengan el derecho a visitarlo. Todo detenido tiene el derecho a ser visitado por sus familiares y sus abogados", respondió anoche el fiscal, citado por la agencia de noticias EFE.



Saab remarcó que está "en contra de cualquier incomunicación" de los detenidos, sean cuales fueren, con sus familiares y abogados.



La abogada del diputado, Theresly Malavé, indicó esta semana que el tribunal del caso decretó la privativa de libertad el 22 de diciembre, dos días después de su arresto, y desde entonces no tienen novedades; una situación que consideró "alarmante".



Caro fue detenido varias veces durante el pasado año siempre bajo acusaciones del oficialismo, aunque nunca de manera formal en la Justicia, de estar involucrado en sedición o terrorismo.



"Hace poco más de seis meses estuvo 51 días tras las rejas, sin que se conocieran los motivos de su detención", recordó Malavé.



Caro pertenece al partido Voluntad Popular (VP), del líder opositor Leopoldo López y del que formaba parte hasta el pasado domingo Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela.