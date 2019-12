Flamengo, con el argentino Balbi, venció a Valdivia, en Chile por la liga americana de básquetbol

Flamengo, de Brasil, con una buena actuación del argentino Franco Balbi, se impuso esta noche como visitante a CD Valdivia, en Chile, por 92-79, en partido válido por la tercera ventana de competencia de la Básquetbol Champions League Américas (BCLA), en la zona C en la que también compite Instituto de Córdoba.



El base juninense Balbi arrancó como titular y aportó 14 puntos (5-8 en dobles, 1-3 en triples, 1-1 en libres) en 22 minutos.



El ex jugador de Ferro y Argentino de Junín completó su buena faena con 7 asistencias, 2 rebotes, 2 tapas y un recupero.



El máximo anotador del quinteto brasileño, que con este éxito avanzó a la siguiente fase del torneo con un registro 3-0, resultó Marquinhos, con 15 unidades.



En el conjunto chileno, que perdió los tres partidos que protagonizó, el interno santafesino Ignacio Alessio (ex Ferro) colaboró con 18 puntos (7-12 en dobles, 4-5 en libres), 9 rebotes, 3 robos y un pase gol.



Además, el base nicoleño Nicolás Ferreyra (ex Boca y Quilmes de Mar del Plata) sumó 14 tantos, 8 asistencias y 3 rebotes, mientras que el comodorense Juan Martín Cárdenas (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) acumuló un punto y una asistencia en 6m.



El torneo proseguirá el lunes con los partidos Mogi das Cruzes de Brasil-Biguá de Uruguay (zona A) y Fuerza Regia de México-Real Estelí de Nicaragua (zona D).



En tanto, el martes, Valdivia recibirá a Instituto de Córdoba, en partido que se jugará desde las 19.00 en el coliseo Antonio Azurmendi; mientras que a partir de las 21.30, Quimsa de Santiago del Estero se medirá con Sesi Franca, de Brasil, en el estadio Ciudad.