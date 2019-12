Flamengo multado con 15 mil dolares por festejar con niños en la cancha

Flamengo será multado con 15.000 dólares por la Conmebol porque sus jugadores festejaron con sus hijos dentro del terreno de juego tras vencer a River en la final de la Copa Libertadores en el Monumental de Lima, el pasado 23 de noviembre.



La Conmebol determinó que en la celebración por lograr el título, y por la algarabía del momento, los futbolistas del Flamengo hicieron ingresar al campo a sus pequeños hijos y los incluyeron en el festejo e incluso posaron con ellos junto al trofeo.



Según el máximo organismo del fútbol sudcontinental esa acción va en contra de los artículos 105 y 163 del Reglamento de la Conmebol Libertadores 2019 y según lo indica la normativa, de no cumplirla se aplicará una multa de 15.000 dólares,



Flamengo tiene hasta el lunes próximo para apelar y presentar los argumentos en su defensa, pero, si no lo logra hacer, la Conmebol solo cumplirá con comunicar el monto de la multa.



"No estará permitido antes ni después de ningún partido en ninguna etapa del torneo, el ingreso al terreno de juego de los jugadores acompañados por niños, excepto para protocolo oficial de entrada de jugadores y otras acciones que sean organizadas directamente por la Conmebol, criaturas o bebés así como mascotas institucionales", indica el reglamento de la Copa Libertadores.



El mismo continúa detallando: "La vulneración de esta obligación conllevará la imposición de sanciones al club responsable por los órganos disciplinarios de la Conmebol, incluida una multa mínima de USD 15.000".