Flor de la V lloró en vivo al recordar a la madre de su compañero que falleció

Conmovida por la situación que está atravesando su compañero de trabajo, Flor de la V se quebró en vivo e hizo emocionar a todos en el piso del Bailando por un Sueño. Gabo Usandivaras está atravesando la muerte de su madre, conocida como Gachi, a causa de un cáncer de mama.

El propio bailarín confirmó la noticia a través de su cuenta en Instagram, en donde publicó un video junto a ella y le dedicó un tierno mensaje. “Te amo por la eternidad y el infinito y cada dimensión por la que nuestras almas viajen, así como nos juramos y así como lo siento”, reza un fragmento del escrito que dejó en la red social.

Por esta triste noticia el bailarín no estuvo presente en la emisión del viernes pasado del Bailando, en donde sí estuvieron las restantes 15 parejas que aún siguen en competencia, ya que Marcelo Tinelli dio a conocer las nuevas reglas de eliminación del certamen.

Florencia de la V recibió en boca de Marcelo Tinelli la noticia que competirá contra Fernando Dente. Previo a eso, el conductor hizo referencia al delicado momento que está viviendo Usandivaras.

Flor de la V, tomó la palabra y dijo: “Los médicos le dijeron que no podía salir, era crítico ese momento. Y ella dijo: ’Yo voy a ver a mi hijo’. Gabo se enojó muchísimo. No sé si está bien que lo cuente. Él no quería, porque decía que la mamá en 15 años no había ido nunca a verlo. Y fue una despedida. Una despedida muy especial”.