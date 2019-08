Flor Vigna y Mati Napp confirmaron su amor con un apasionado beso

La relación entre Flor Vigna y su coreógrafo, Mati Napp, se mantenía en secreto. En la noche de ayer se dejaron de ocultar y rompieron todo con un apasionado beso.

Marcelo Tinelli aprovechó y raspó la cubierta para ver qué más había. En primer lugar saludó a Napp y pudo hacerlo hablar, a pesar de no sentirse cómodo frente a las cámaras, habló sobre el romance. "Estamos muy bien así, todavía no somos novios pero llevamos un tiempito juntos. Estamos muy contentos". Tinelli, intentando retener al coreógrafo en el piso, habló de la buena recepción que la pareja tuvo en el público: "A la gente le gusta, pero lo importante es que nos guste a nosotros dos".

Minutos después, Tinelli recibió a Vigna y su partenaire, Facu Mazzei, y nuevamente insistió en la feliz pareja. "Mati me hace muy bien, él es hermoso", señaló Flor. Y confesó que el inicio de su relación fue en una salsera, cuando fueron ellos dos solos a bailar. "Mati me estaba haciendo reír mucho, porque por más que acá se vea tímido es muy chistoso. Tiene algo muy lindo con todos, que es que sabe identificar lo lindo de vos y te lo potencia, y eso hace bien", advirtió Vigna, con ojos brillosos de emoción al hablar de su novio.

Al ver tanto amor en la pista, Tinelli no dudó y pidió que se dieran un beso en cámara. Flor se negó al principio, adjudicando que tenía la boca pintada de rojo y que lo iba a manchar, mientras Mati trataba de esconderse, intentando que el conductor se olvidara del asunto.

Pero Tinelli fue más insistente: "¿Cuál es el problema? Un beso con música romántica, un beso que espera todo el país". Mientras tanto, se escuchaba de fondo el reclamo del público de la platea que estaba presente.

"Hoy no, la semana que viene. Este chico es de muy bajo perfil, me lo estás espantando", señaló Vigna. Pero Tinelli no claudicó: "Un buen beso, no un piquito. Se encuentran donde estoy yo y usted se funde en la boca de Mati Napp".

Con Facu Mazzei cantando de fondo a capella "Me haces bien" la escena de cuentos de hadas dio su última puntada. Flor y Mati se fundieron en un beso. "Estuvo bien, pero fue cortito", reclamó Tinelli, logrando que la pareja se animara y por fin se unieran en un beso mucho más profundo que rompió todo.

FUENTE: Teleshow