Florencia Peña se olvidó de cómo era Moni

Florencia Peña es uno de los personajes mediáticos más queridos por el público. Gracias a su sentido del humor y simpatía logró conquistar el corazón de miles de personas. La actriz es muy recordada por su personaje de "Moni Argento" en la icónica serie "Casados con hijos" y a partir de ahí comenzó a ganarse el cariño y la empatía del público.

A mediados de este año, para las vacaciones de invierno, la ficción será recreada pero en una versión teatral en la que estará presente el elenco original y Florencia volverá a ponerse en la piel de aquel entrañable personaje.

Tanto fue el éxito que consiguió la serie que muchas de las entradas se vendieron al poco tiempo de salir a la venta. Los fanáticos están muy expectantes por el regreso de la familia Argento a las tablas y los propios protagonistas también.

MIRÁ TAMBIÉN Florencia Peña posó en bikini y revolucionó a sus seguidores

A pesar de que se están preparando y ya arrancaron con los ensayos, la humorista tuvo un reencuentro en vivo con Darío Lopilato y pasó incómodo momento.

Todo iba bien hasta que ambos comenzaron a recrear a sus personajes. Fue ahí cuando Flor expresó: "Lo que me pasa es que no me acuerdo del personaje. ¿Cómo era? ¿Cómo decía Moni?". Al parecer, luego de tanto tiempo la artista no se acuerda cómo sacar los distintos matices de su caracterización.

"No nos acordamos los personajes. ¡Es tremendo! Pero para las vacaciones de invierno nos vamos a acordar", aseguró Florencia Peña. El elenco debuta el 12 de junio con este regreso modernizado.