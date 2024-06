En Chicago, Estados Unidos, la Selección Argentina le gana a Ecuador en el primer amistoso de preparación de cara a la Copa América 2024. El gol lo marcó Ángel Dí María, tras una gran asistencia de "Cuti" Romero. Argentina propuso un juego de posesión, buscando abrir los espacios del campo y poder romper la estructura defensiva del equipo ecuatoriano. Por su parte, "La Tri" espera su oportunidad para a través de un contraataque poder lastimar a La Scaloneta. El partido comenzó a las 20 (horario de Argentina).

La formación confirmada de Argentina para enfrentar a Ecuador

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

El equipo de Ecuador para medirse con Argentina

Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Joao Ortiz, Kendry Páez; Alan Franco, Jeremy Sarmiento y Alan Minda.

El historial entre Argentina y Ecuador

Argentina domina claramente el historial luego de 39 partidos, con 23 triunfos del equipo nacional, 11 empates y cinco victorias de Ecuador. En su último encuentro, la Scaloneta se impuso 1-0 gracias a un golazo de Lionel Messi de tiro libre sobre el cierre del partido. El último triunfo de la Tri ante la Albiceleste data de octubre de 2015, en un partido correspondiente a las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Scaloni confirmó que Messi tendrá minutos ante Ecuador

"No tengo el equipo al cien. Tengo que evaluar cambios. Hemos pedido hacer más de seis cambios, no será así. En base a eso, decidiremos el equipo. Imagino que Leo jugará, no sé si todo el partido, 30 minutos o 60. Para que lleguen rodados, lo mejor que podemos hacer", declaró el DT este sábado en conferencia de prensa.