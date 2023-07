Francis Ngannou reveló detalles de su nuevo contrato en boxeo y liquidó a UFC

La pelea de boxeo entre Francis Ngannou y Tyson Fury sigue dando mucho para hablar entre los fanáticos. Ambos se cruzarán en el cuadrilátero el próximo 28 de octubre en Arabia Saudita. Este será el primer objetivo profesional para el camerunés tras su salida de UFC. El excampeón de Peso Pesado abandonó la empresa luego de no llegar a un acuerdo económico para renovar su contrato. Por eso, en diálogo con The MMA Hour, reveló cuánto ganará ahora.

"Lo que les diré es que, en comparación con lo que estaba haciendo para mi pelea de UFC, es de día y de noche. Es un cambio de vida. Y sería lo mismo si peleara primero en la PFL. Lo que estaba ganando, lo que gané en mi última pelea en UFC, ni siquiera cuenta. No está cerca, en cualquier lugar cerca. Definitivamente sí. Cien por ciento, sí. No gané tanto en toda mi carrera en UFC, básicamente después de rechazar todos esos contratos que podrían haberme hecho ganar más dinero", partió señalando Ngannou.

Por otro lado, Francis comentó: "Pero sí, si lo contamos, absolutamente. Escuché muchas veces a la gente decir: 'Oh, le ofrecieron $8 millones por pelea, le ofrecieron esto y aquello', que no es exactamente lo que ofrecieron. Había un truco ahí y era malo. Fue solo para que yo pusiera la pluma en el papel. Solo había un gran número y luego, detrás de él, el papel estaba prácticamente en blanco. Así que no es como, estoy seguro de que vas a decir $3 millones por tres, por tres peleas".

Ngannou y un gran salto en su carrera

"Eso no es lo que era. No fue así. Era la misma táctica. Para sacar un número y querer impresionarlo para que firme ese contrato. Hay una posible cláusula de revancha. No sé exactamente cómo explicar ese idioma, pero sí, hay una revancha ahí dentro. Si gano, definitivamente. Si Fury gana, no lo sé. Veremos cómo va. Por eso tengo que ganar esta pelea. Tengo que poner todo para conseguir esa revancha", aportó el camerunés.

Para concluir, Francis Ngannou afirmó: "Es la historia de mi vida. Todo lo que he hecho, nadie ha creído en mí hasta que se hizo. Este fue el caso aquí y me sentí bastante bien al respecto. Yo estaba como, 'Sí. Lo hice. La gente dice: 'Cuánto estás ganando, estás ganando mucho dinero', lo cual es cierto, pero mi sentimiento no era sobre lo que voy a ganar. Fue como, 'Terminé esto una vez más'. Mi capacidad para hacer las cosas, aguantarme y finalmente obtener el resultado. Se trataba más de eso. Esa fue la más emocionante. Me siento aliviado, me siento feliz. Ese fue un sentimiento infernal".