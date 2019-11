Francisca Valenzuela: "Café Tacvba rompió con el paradigma que ser rockero es usar campera de cuero"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El grupo mexicano Café Tacvba es el protagonista de la nueva entrega de la serie "Bios: Vidas que marcaron la tuya", que la señal Nat Geo estrenará el próximo domingo 10 , a las 22, y que contará con la artista chilena Francisca Valenzuela como presentadora.



"Café Tacvba es una de las primeras bandas que rompió el paradigma del rock latino que viene del norte. Antes, al rock latino que venía de allí, lo veía como que eran bandas más de guitarras, como gritándome. Café Tacvba me parecía que tenía un sentido del humor, un colorido, una humanidad y con canciones con temáticas muy simples ligadas a la experiencia del ser humano o canciones inspiradas en la literatura", contó Valenzuela a Télam.



Y amplió: "A mí eso me gustó mucho cuando la conocí. Me pareció muy atrevida, lo que decían y cómo lo decían. Rompieron con eso que ser rockero es usar campera de cuero. Ellos tocan con faldas, con gorros indígenas".



Esa cercanía de la artista chilena con la banda mexicana, a quienes accedió primero como seguidora y luego como colega, con diversas colaboraciones y la existencia de "amigos en común", dota a esta nueva serie "Bios" de una notable calidez.



"Como 'host' traté de hacer algo natural desde el lugar de colega y de mi curiosidad de querer aprender. Era la oportunidad de aprender más de su carrera, hacer preguntas. Verlos individualmente y ver cómo en conjunto crean esa identidad que tienen como grupo", detalló Valenzuela.



En este punto, la artista valoró el rol de la producción de la serie porque la hizo sentir "muy cómoda", lo cual "hizo que fuera muy fácil fluir, entrar en conversación".



A esta interacción fundamental que se percibe al ver la serie, se le suman testimonios de distintos artistas ligados a la carrera del grupo mexicano, tal el caso del productor argentino Gustavo Santaolalla, y el integrante de Molotov Tito Fuentes o la cantante Julieta Venegas, entre otros.



Todo ello en un recorrido que incluyen los primeros ensayos en la casa de la familia Rangel, hogar de los hermanos Joselo y Quique; y que también se detiene en el activismo por los derechos indígenas del cantante Rubén Albarrán o la labor de Emiliano del Real como productor, entre otras cosas.



La nueva producción de Nat Geo se suma a las entregas anteriores dedicadas a los argentinos Charly García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta; y al chileno Alex Lora.



En diálogo con esta agencia, Francisca Valenzuela dejó sus impresiones sobre la particular química que tiene con esta banda y analizó algunos hechos claves en la carrera del combo mexicano.



Télam: ¿Cuál es su vínculo con la música de Café Tacvba?



Francisca Valenzuela: Era una banda que siempre me ha gustado me ha identificado mucho. Los vi por primera vez en Chile, allá por el 2004, pero los escuchaba desde mucho antes que eso. Me encantan. Es una banda que tiene una identidad que es curiosa, es creativa. Es una banda libre, que hace lo que quiere, explora y juega. Son una referencia muy grande para mí.



T: ¿Ve algún punto en común entre su propia música y la de la banda?



FV: Me gustaría pensar que sí, en el sentido de que toda su carrera está centrada en la creación de las canciones. Todo lo demás, cómo se muestran, cómo se visten, la estrategia discográfica, es decir, todo lo parafernálico, lo que no es la música en sí, está alrededor. En eso me siento identificada porque creo que lo central es la canción. Todo lo hacen de una manera muy libre y yo me identifico con ellos en esa exploración musical y lírica a la hora de crear.



T: Es reconocida su militancia feminista. ¿Qué reflexión puede hacer sobre la decisión tomada por el grupo hace un tiempo de dejar de interpretar "Ingrata", uno de sus principales hits, por su polémico contenido?



FV: Me parece fundamental en la evolución de una sociedad, sobre todo cuando las movilizaciones sociales van cambiando nuestra percepción y nos vamos dando cuenta que hay cosas dadas por el patriarcado, la opresión, el clasismo, que son comportamientos dañinos, hagamos una evaluación interna sobre las cosas que podemos mejorar. Es súper importante si una banda encuentra alguna canción que al día de hoy las resignifica y las reevalúa. Es fundamental porque todos cometemos errores pero lo importante es darse cuenta. Esta disposición al cambio es fundamental, especialmente, en la industria del entretenimiento porque es muy representativa. Así que con esa decisión me pareció que estuvieron del lado correcto de la historia.