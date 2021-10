Francisco De Souza, el dueño de la 10 de Peñarol y el héroe ante el puntero

En la sección "El Nombre del Gol", aparece en esta oportunidad un jugador distinto, como todo futbolista brasileño: Francisco Erivaldo Rosendo De Souza Filho, quien se adueñó de la camiseta número 10 de Peñarol y el fin de semana se transformó en el héroe de su equipo tras marcar el gol de la victoria ante el puntero de la zona, Deportivo Madryn.

No sólo se caracteriza por su juego exquisito, sino también por su simpleza como persona y sus rastas, lo que hace que resalte dentro de los campos de juegos del Torneo Federal A.

De Souza tiene 30 años, nació el 3 de junio de 1991 en la ciudad de Diamante, en el estado de Paraiba Brasil. Llegó a Peñarol de la mano del ex técnico bohemio Salvador Mónaco, quien lo conocía de sus pasos por Güemes de Santiago del Estero, además de Crucero del Norte de Misiones, Juventud Antoniana de Salta, Sportivo Patria de Formosa y de Textil Mandiyú de Corrientes.

Peñarol es su sexto club en la Argentina y hoy está peleando por los puestos de clasificación. Se ubica 6º en la Zona Sur con 43 puntos, las mismas unidades que Olimpo, su próximo rival el domingo en Bahía Blanca. Además, Independiente de Chivilcoy, Sol de Mayo y Cipolletti tienen 44, mientras que el líder absoluto es Deportivo Madryn con 51.

El brasileño, que habla muy bien el español, dialogó con DIARIO HUARPE. Contó que a los 4 o 5 años pateó una pelota por primera vez y de ahí dejó de hacerlo. Empezó a jugar en club de su ciudad, Gremio, y de allí comenzó su derrotero que lo llevó a vestir la camiseta de Peñarol. Hoy en San Juan está junto a su esposa y su hija. En Brasil lo alientan sus padres, su hermana y su sobrino.

Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE

-¿Cómo se dio venir a jugar a Peñarol y por qué?

Siempre tuve ganas de jugar en la Zona Sur del Federal A y gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a Peñarol. Me trajo Salvador Mónaco porque ya me había dirigido en otros clubes y me conocía.

-¿Te gustó San Juan?

Me gusta mucho San Juan. Estoy muy cómodo acá, me trataron muy bien desde el primer día, así que tanto yo como mi familia estamos contentos y disfrutando de estar en esta hermosa provincia.

-¿Están en un muy buen momento con Peñarol, a que se lo atribuís?

La verdad que estamos muy bien, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que aún falta un pasito más para lograr el primer objetivo y ese buen momento se debe al buen grupo. Tenemos un gran grupo y eso se ve reflejado en la campaña que venimos haciendo.

-Hiciste muchos goles importantes, ¿estás en tu mejor momento?

Para mí todos mis goles son importantes, pero es verdad que a nivel personal estoy en mi mejor momento desde que llegué a Peñarol y eso se lo debo a todos mis compañeros.

-¿Son conscientes de que están muy cerca de lograr el primer objetivo que es clasificar?

Sí, estamos conscientes que estamos muy cerca de lograr el objetivo, pero sabiendo que aún falta un pasito más y tenemos que estar preparados.

- No comenzaron bien el torneo, pero se acomodaron muy bien con resultados importantes...

Es verdad que no comenzamos bien, sabíamos que iba a ser un torneo muy duro, pero gracias a Dios nos pudimos acomodar y sacar buenos resultados que hoy nos posicionan en el puesto que estamos.

-¿Soñás con conseguir el ascenso con Peñarol?

Por supuesto que sueño en lograr el ascenso con Peñarol, por nosotros, por nuestra familia, y toda la gente de Peñarol. Ojalá Dios quiera se nos pueda dar, sabemos que es muy difícil, pero la ilusión no nos la quita nadie.

-¿Qué mensaje le das al hincha Bohemio?

Que nos siga apoyando como vienen haciendo hasta ahora, que nosotros vamos a hacer de todo para poner a Peñarol en lo más alto.