Francisco Lucero, de niño con trampero a ser uno de los más importante observadores de aves de San Juan

Francisco Lucero, nacido en Mendoza y actualmente viviendo en La Cienagüita, en Sarmiento, es uno de los que lleva adelante el registro de aves de la provincia. De manera “independiente”, como él se autodenomina, lleva registrando el avifauna desde hace casi 15 años y gracias a su tarea, la provincia posee un mapa regional que antes de su trabajo era inexistente.

El naturalista decidió comenzar la tarea al ver que San Juan no contaba con un registro de aves. Existía alguna que otra mención sobre las poblaciones generales de aves en mapas de Argentina, pero eran imprecisas, así que Francisco tomó la posta.

Su trabajo es en el comercio, así que la tarea de registro la lleva adelante por amor a la naturaleza. Como un Darwin del desierto, recorre la provincia y captura con su cámara a los diferentes ejemplares. Gracias a la paciencia y el tiempo dedicado, Lucero publicó gratuitamente nueve volúmenes que se pueden descargar en internet con su material recopilado.

Cada una de las piezas fotográficas es un instante en el que aves de diferentes formas y plumajes, de diferentes cantos y alturas, queda rescatado del desconocimiento.

De niño con trampero a protector de las aves

“Como todo niño, empecé trampeando. Siempre me atrajo la naturaleza, no solo las aves, los reptiles, los insectos, todo me llamaba la atención, se que lo que hacía no estaba bien por eso después empecé con el registro. Ahí sucedió, que cuando quise buscar información no había”, comienza diciendo Lucero.

San Juan constantemente parece reconstruirse y refundarse. Pasa en las ciencias naturales y en las humanas, como si fuera una cultura ágrafa, cuesta encontrar registros, entonces hay que fabricarlos.

Ejemplar de garza azul retratada por Lucero en Sarmiento. Foto: Francisco Lucero

Así que Francisco puso manos a la obra. Vestido con colores terrosos para fundirse con el paisaje, con los juncos de los humedales y la tierra de desierto, acompañado de una frondosa barba que se asemeja a un nido, con la paciencia zen de esperar hasta ver un ejemplar y con el ojo entrenado para disparar cuando aparece un ave de improviso, Lucero ha recorrido la provincia y documentado con una precisión que San Juan no tenía. Con recursos propios el ornitólogo ha colaborado con registros realizados en Pedernal y así descubrir especies que se pensaban desaparecidas.

“Pasó por ejemplo con un ejemplar de Burrito Negruzco, que es una gallinetita propia de la provincia, pero que el registro que se tenía era un ave diferente pero muy similar de Chile. Gracias al registro pude ubicar las poblaciones que existían acá y separarlas de las chilenas” explica.

Lector de paisajes

El trabajo de Lucero se asemeja al de un paleontólogo. Con algunas piezas debe recrear escenarios y condiciones.

La diferencia clara está en que él trabaja con especímenes vivos, en la mayoría de los casos. En otros encontrar plumas, huellas, e incluso ejemplares muertos son pistas que ayudan al registro.

Ejemplar de naranjero. Foto: Francisco Lucero

Uno de los últimos hallazgos fueron los de macá gris plateado en Pedernal. Aves de la zona que no tenían un registro en el lugar lo que daba a especular que se trataba de aves que por primera vez se asentaban en el lugar. Sin embargo, la hipótesis que maneja es que no se trate de las primeras macá, sino de las últimas, por eso su baja población que hace tan difícil su avistaje. Población que decrece por la crisis hídrica que impacta en los humedales. Ecosistemas propios de estas aves. Efectos similares registró en las lagunas de Guanacache.

No sólo sus mapas de avifauna sirven para conocer las especies que habitan la provincia, son también un registro en tiempo real de los efectos de la crisis climática. De esta manera, la silenciosa tarea de Francisco se vuelve indispensable.

Martín pescador retratado en Lagunas de Guanacache. Foto: Francisco Lucero