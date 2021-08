Free Fire: la liga sanjuanina jugó su tercera fecha y los grupos comienzan a asentarse

La liga sanjuanina de Freefire continuó este fin de semana después de una fecha suspendida por un problema de conexión en Argentina. En esta fecha fueron ocho salas en las que se reproducción.

Los que iniciaron esta fecha fueron los equipos del grupo B.

En la primera sala se jugó en el mapa Bermuda, el mapa clásico del juego, Show No Mercy repitió su performance y arrolló a los otros equipos. En el segundo, el mapa de Purgatory se convirtió en la cacería del gigante ya que las demás escuadras fueron directo a por Show No Mercy que igual se llevó la victoria, pero con mucho menos cómodo. En el tercer mapa, Kalahari, se terminó la racha para Show No Mercy en la que gracias a un despliegue táctico Bullet Proof Gaming aprovechó sostener al equipo hasta el final y utilizó esa ventaja numérica para llevarse el Booyah del mapa.

Show No Mercy lidera su grupo y se convirtió en el gigante al que todos buscan destronar.

Quien se está acercando a la punta, sin pausa y en silencio es el equipo de Klin esports. Que termina cada mapa en el podio y sigue sumando.

Por el lado del grupo A, las partidas fueron más movidas y la tabla de puntajes lo refleja. La primera sala, en Bermuda, tuvo como líder a BOR Esports después de un intercambio de tiros intenso contra la escuadra de H2O Esports al final. En el segundo, Chimbas Te Quiero se llevó la punta de la tabla, dando el batacazo del grupo en Purgatory gracias a la actuación de los jugadores de Nobru y Matii SJ. Purgatory, hasta ahora el mapa más entretenido de la liga.

Por último Delicias San Juan Equipo Masculino sumó puntos en el último mapa de Kalahari. Cerrando así un grupo variado en el que en el top cuatro puede traer sorpresas.

Delicias San Juan (masculino) uno de los que se mete a jugar la punta en la zona A.

Quien todavía no levanta cabeza es Laprida Esports, que clasificó en el nacional, pero todavía no agarra el ritmo para complementar con la liga local y el desgaste se nota. Duran en partida, pero no cierran los mapas, sin embargo continúan sumando.

Con esta fecha la liga queda de la siguiente manera:

Las tablas :

Zona A

D´N Team 110 pts

Laprida E-sports 105pts

BOR Team 97pts

Chimbas Te Quiero 94pts

Delicias San Juan Team Maculino 90pts

Team H20 89pts

Bulletproff Gaming 78pts

San Juan Team 62pts

Bsd team 56pts

BG E-sports 55pts

Apolo Gaming 54 pts

Streethugs Team 53 pts

Zona B

Show No Mercy 187pts

Klin Esport 105 pts

MLK Team 96 pts

Bulletproof Academy 89 pts

NDP Esports 88 pts

San Juan Esports 83 pts

Alt F4 Esports 83 pts

Hero Esports 72 pts

Delicias San Juan Esports (Femenino) 41 pts

Headshot Team 38 pts

Atacante Esports 36 pts

Laprida Academy 27 pts