French Twist, un potrillo que viene de ganar y que va por otro éxito en San Isidro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

French Twist, con la monta del jockey Gustavo Bellocq, es candidato para ganar mañana el Clásico Candy Ride, una prueba de 1.400 metros con un premio de 340.000 pesos que se correrá en el octavo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro. El pupilo de Juan Manuel Etchechoury tiene un récord de 2 triunfos oficiales sobre 5 presentaciones. Es hijo del padrillo Heliostatic y cuenta con 3 años. El 29 de septiembre realizó su última actuación en el césped normal de San Isidro y le ganó por un cuerpo y medio a Vetro en 1m. 36s. 03/100 para los 1.600 metros. Mañana correrá 200 metros menos que en su última salida, motivo por el cual el desarrollo tendrá mucho que ver con su rendimiento. Como enemigo está Guest Rimout, un hijo de Remote que está en manos del cuidador Juan Saldivia y que será corrido por el jinete cordobés Juan Carlos Noriega. También tiene 2 victorias sobre 5 carreras., al igual que French Twist. El pasado 24 de agosto fue al césped normal de San Isidro y terminó venciendo por 5 cuerpos a Monet en 1m. 22s. 94/100 para los 1.400 metros. Está bien ajustado a la distancia de los 1.400 metros y no será nada fácil para el favorito. Guest Rimout defiende los colores del stud Los Melli y cuenta con la confianza plena de su entrenador Juan Saldivia: "Está justo en tiempo y forma. Esperemos que el estado de la cancha pueda mejorar un poco". La sorpresa de la prueba puede venir por el lado de Master Of Light, un hijo de Master Of Hounds que llevará en su silla al jinete Wilson Moreyra. Su récord es de una victoria sobre 7 carreras oficiales y su entrenador es Juan Ublich. El 18 de septiembre salió de perdedor al ganarle por 2 cuerpos a Riddler en 1m. 24s. 28/100 para las 14 cuadras de arena normal en San Isidro. Ese día su dividendo fue de 2,75 por boleto y para mañana ese sport puede ser mayor. La reunión en San Isidro consta de 16 carreras y habrá 200.000 pesos en el pozo de la apuesta Quíntuplo. En el segundo Quíntuplo de la tarde hay un pozo de 250.000 pesos. A las 13.30 comenzará el programa con el Premio Pulposa Inc sobre 1.400 metros para caballos de 4 años que no hayan ganado. Una buena opción es Cipriani con la monta del jockey Brian Enrique.