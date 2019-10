Fruta gratis todo el año para los ganadores de un concurso en el que participaron 50.000 estudiantes

POR AGENCIA TÉLAM

Fruteá Tu Escuela, el concurso de alimentación saludable destinado a escuelas públicas y privadas de todo el país, anunció a los ganadores de su edición 2019 que, entre otros premios, recibirán frutas frescas para su escuela durante todo el ciclo 2020.



Con el objetivo de transformar hábitos alimentarios entre los más jóvenes, el certamen buscó que los participantes diseñen un "marketing de lo saludable" a través de diversas piezas publicitarias.



Organizados en equipos, la consigna para los más de 50 mil estudiantes de todo el país que participaron fue realizar afiches en el preescolar; carteles publicitarios en el nivel inicial y videos publicitarios en el nivel medio.



El concurso fue apoyado por los ministerios de Educación y de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (Cesni) y el Mercado Central de Buenos Aires, entre otras instituciones públicas y privadas que además evaluaron los más de 5.000 trabajos, entre los que se seleccionó a los tres mejores por categoría.



Según los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) realizada este año por la Secretaría de Gobierno de Salud, el 41% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años poseen sobrepeso y obesidad, y el exceso de peso está presente en el 13,6% de la población menor a 5 años.



En la categoría Jardín de Infantes, los equipos elegidos fueron: "Buscadores de vitaminas", del Jardín San Vicente De Paul (Pergamino, Buenos Aires); "Jardines de Corina" de la Escuela de Educación Especial (Corina, Salta) y "Los Investigadores" de la Escuela Iceble (San Martín de Los Andes, Neuquén).



En Primaria, los ganadores fueron: "Los súper fruta", del colegio Amadeus (Centenario, Neuquén); "Frutikids", de la escuela Nicolás Avellaneda (Alejo Ledesma, Córdoba) y "Frutas especiales" de la Escuela Especial Nº 2103 "Dr. René Favaloro" (Teodelina, Santa Fe).



En la tercera categoría, nivel medio, los equipos seleccionados fueron: "Ocelote", de la Escuela de Educación Técnica N°3 "Nikola Tesla" (Necochea, Buenos Aires); "Frutec", del IPET N° 55 (Villa del Rosario, Córdoba) y "Fruteando el Club", de la Escuela 4-105 Enore de Monte (General Alvear, Mendoza).



Los equipos ganadores viajarán con todo pago al acto de premiación, el próximo 15 de noviembre en el Mercado Central de Buenos Aires, en representación de sus escuelas.



Tropical Argentina -organizadora del concurso junto con Estudio Malaquita- firmará un documento comprometiéndose a entregar dotaciones mensuales de fruta durante el ciclo lectivo 2020 para los alumnos de cada institución.



Durante el acto se designará a un "ganador nacional por categoría", que además de la fruta se llevará una tablet para cada integrante del equipo.



"Estamos ayudando a crear hábitos saludables", expresó Franco Sibilia, titular de Tropical Argentina, quien subrayó el efecto multiplicador que genera la consigna.



"No se trata solo de los chicos y las docentes que participan, sino de lo que ellos arrastran en sus familias, en sus clubes, con sus amigos. Cuando me pongo a pensar en eso me siento muy satisfecho y orgulloso", dijo Sibilia.



Por otra parte los organizadores subrayaron que "la cantidad de participantes refleja la preocupación de docentes y directivos frente a los problemas de sobrepeso y obesidad que presentan los jóvenes en edad escolar, muchas veces consecuencia del consumo de alimentos ultraprocesados y de bajo aporte nutricional.



"Por eso, esta acción contó con una gran aceptación en las distintas comunidades educativas. De Ushuaia a La Quiaca, más de 5.000 docentes trabajaron para promocionar el consumo de frutas frescas dentro y fuera de las aulas", concluyeron.