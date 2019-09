Fue al hospital por una tos y terminó con dos piernas y un brazo amputados

Jayne Carpenter es una mujer de 51 años que acudió al hospital por una tos fuerte y terminó en estado de coma y luego con las dos piernas y un brazo amputados.

El hecho ocurrió en la localidad de Merthyr Tydfil, Gales y trascendió en los últimos días ya que tuvo que dejar de ejercer la enfermería tras perder las piernas, cuatro dedos de su mano derecha y parte del brazo izquierdo. La mujer acudió al hospital debido a una fuerte tos que padecía, el personal médico la atendió pensando que tenía una neumonía pero poco después su salud comenzó a empeorar hasta entrar en un estado de coma.

Es que el personal médico determinó que la afección que sufría era una sepsis por lo que lo único que se podía hacer para que viviera era amputar sus extremidades.

"Ha sido horrendo. Hubo tres años en los que estuve cerca de acabar con mi vida. Es como un proceso de duelo, me he afligido por la vida que una vez tuve", relató la exenfermera.

Agregó: "Ha sido completamente devastador y ha cambiado mi vida. Tener sepsis es algo que nunca predices que te sucederá. No he dejado que me derrote, pero tengo mis momentos oscuros".

Concluyó: "Es como un proceso de duelo, me he afligido por la vida que una vez tuve y la capacidad de hacer muchas de las pequeñas cosas que dan por sentado, como poder nadar. No puedo ponerme mis propias joyas, confío en que mi esposo se ponga mis zapatos, me quita la feminidad. Trato de hacer todo lo que puedo pero tengo que pedirle a mi esposo Robert que haga muchas cosas, ha sido una verdadera roca".

