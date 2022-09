Un incendio de grandes dimensiones ocurrió durante la tarde noche de este último domingo sobre una franja de pasto en el lateral de Avenida Circunvalación, a metros de Necochea, en el departamento Santa Lucía. Luego de unas horas, personal de Bomberos sofocaron el fuego que se había esparcido sobre el verde césped y las autoridades investigan si su origen se dio de manera intencional.

Según explicó a DIARIO HUARPE, el director de Espacios Verdes, Lisandro Cevinelli, personal policial se encuentra trabajando para dar con el paradero de 3 personas que habrían estado en el lugar previamente al incendio. En ese sentido, se cree que el fuego podría haber iniciado de manera intencional a metros de la intersección Estados Unidos y Teresa de Asencio.

Publicidad

“La Policía y Bomberos cree que puede haber sido intencional porque el fuego no se podría haber ocasionado solo. Puede que haya pasado alguien, con intención o no de generarlo, pero al estar más seco, producto del incendio, se puede dar, aunque no es una época habitual”, comentó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De acuerdo a las palabras del funcionario provincial, son hechos que se dan generalmente en épocas más frías, cuando el pasto está un poco más seco o por alguna colilla que la gente puede llegar a largar. “En esta época no es una cosa que no se dé muy seguido”, agregó.

Desde la Comisaría 29ª explicaron que están trabajando en la investigación que ocasionó el incendio en el parquizado. Es por ello que seguramente recurrirán a las cámaras de seguridad del CISEM para recoger datos más certeros.

En cuanto a la recuperación de los 150 metros de pasto que se quemaron, Cevinelli dijo que la demora puede tardar entre 15 a 20 días porque lo que se incendió no fue una superficie muy complicada. Asimismo, dijo que fueron afectadas las mangueras que tienen un riego con goteo subterráneo. “Cuando se producen estos incendios, esas mangueras se dañan y hay que hacer un recambio”, sentenció.