Fuerte advertencia de Kristalina Georgieva, del FMI: el riesgo de la deuda en dólares y un 2023 más duro

Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), anticipó que el próximo año la situación será más dura. Se trató de una advertencia global, donde remarcó que la hambruna es el problema más urgente pero con solución, alertó sobre la crisis de deuda en ciernes y un 2023 más duro.

En la antesala a la reunión de ministros de Economía y Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Bali, Indonesia, donde los funcionarios argentinos -Miguel Pesce y Silvina Batakis- tienen previsto participar por videoconferencia, Georgieva enfatizó que "hay un riesgo cada vez más grande de una crisis de deuda".

Y detalló que los servicios de deuda son cada vez más caros por la suba de tasas de interés para paliar la inflación. "Qué pasa cuando los países tienen que pagar deuda en dólares y no producen dólares. Hay una crisis de deuda en proceso", remarcó.

Pesce y Batakis, representantes argentinos ante el G20

"La deuda en dólares no es buen lugar donde estar si no se producen dólares", reconoció Georgieva, a quien la ministra Batakis le confirmó que no habrá cambios en las metas del acuerdo local. La Argentina debe repagar un programa con el FMI por u$s 44.000 millones a partir de 2026.

La directora gerente del Fondo consideró que hay avances en el marco de tratamiento de deuda en el G20 para los países de menores ingresos y citó los casos de Zambia, Chad y Etiopia, donde en los próximos diez días se reunirán los comités de deuda. "Manden buenas vibras para que haya una resolución", dijo ante un foro descontracturado de creadores de contenido para plataformas organizado por Devex.

En línea con discursos anteriores, Georgieva planteó el riesgo de una recesión por el impacto de la suba de tasas para contrarrestar la inflación, que generará menor actividad y vaticinó que "el próximo año será más duro" por el combo de "crisis sobre una crisis" que genera la guerra entre Rusia y Ucrania tras la pandemia.

RIESGO DE HAMBRUNA

"El mundo produce suficiente comida pero no la distribuye bien", advirtió la titular del FMI en una charla de la que participó también Bill Gates, entre otras figuras. "Los países más pobres están divergiendo en lugar de converger. Se está viendo inestabilidad en tantos lugares", reconoció.

"Si tu familia no tuviera lo suficiente para comer, también estarías reclamando en la calle", reconoció la titular del FMI que la semana pasada advirtió que la Argentina necesita medidas dolorosas para ver después los resultados.

Georgieva dejó tres reglas para asegurar el acceso a alimentos global. "No acopien comida: no acumulen más de lo que consumen", enfatizó y sumó que es necesario "mejorar la producción y adaptarla para lo que está por venir". Y reconoció que la parte que le toca a los organismos internacionales es mejorar el financiamiento para que los países puedan producir más.

