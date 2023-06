Fuertes críticas contra Conor McGregor tras ser denunciado por violación

Días atrás, una mujer acusó a Conor McGregor de violarla cuando asistía al Juego 4 de las Finales de la NBA. El hecho se habría dado el 10 de junio en Miami. La supuesta agresión sexual, de acuerdo con las palabras de quien dice ser víctima, fue dentro de un baño de hombres en Kaseya Center. Sobre esto estrellas de UFC hablaron al respecto y no se guardaron nada.

"Casi te conviertes en una víctima de la fama. Tú y yo no conocemos ese nivel de fama. Simplemente nunca llegamos allí, pero casi te conviertes en una víctima de la fama, y ​​parece que él no está dispuesto a dejar eso, a dejar la idea de que puede hacer menos, que tiene que estar aislado, que él tiene que estar rodeado de gente que diga que no. Pero como tú y yo sabemos, especialmente los boxeadores, cuando firmas todos los cheques, es menos probable que las personas te digan que no porque no quieren soltar el dinero. Creo que es por eso que McGregor se encuentra en esa situación", dijo Daniel Cormier en su programa de ESPN “DC & RC”.

Más críticas a Conor McGregor

Por otro lado, el veterano de UFC, Matt Brown, indicó en The Fighter vs. The Writer: "Mi gran pregunta: ¿Conor se está poniendo en estas posiciones donde las personas tienen la oportunidad de hacer este tipo de acusaciones? En mi opinión, no soy alguien que le diga a nadie cómo vivir su vida, pero me mantendría oculto si fuera él. Si alguien está haciendo estas acusaciones, eso significa que, como mínimo, hay personas que tuvieron la oportunidad de hacer estas acusaciones".

"Al menos en la misma habitación con la que estaba hablando, o pasando el rato, o algo así. Tiene que ser un mínimo en eso. Si él no está cerca de estas mujeres, no pueden hacer estas acusaciones. Pero incluso si están cerca, entonces ese potencial existe, especialmente si está de fiesta o haciendo lo que sea que esté haciendo, siendo un hombre salvaje o lo que sea. Ahora, tienes el potencial para estas acusaciones", añadió Brown.

Para cerrar sobre Conor McGregor, Matt indicó: "No tengo idea si lo hizo o no, nadie aquí está haciendo acusaciones o acusando a nadie de nada, pero el hecho de que estés en esa situación en la que tienen el potencial de hacer esas afirmaciones, alguien no está aconsejando de la manera correcta. Alguien no te está cubriendo las espaldas. Alguien no te está diciendo las cosas correctas que debes hacer.